Как оптимизировать структуру российских частных и клубных инвестфондов

По замыслу законодателя эти фонды должны быть публичными, т. е. привлечь значительное количество инвесторов. Возникает вопрос: почему более чем у 80% де-юре публичных фондов так мало пайщиков? Стоимость активов в ЗПИФах недвижимости, включая рентные и комбинированные, составляет почти 1 трлн руб., по данным Банка России, однако, если попробовать купить их паи, продать их готовы только две или три управляющие компании. Объясняется это просто: фактически большинство фондов из этого списка являются частными, и только некоторые из них доступны рыночным клиентам, в основном институциональным. Все остальные объединяют узкий круг, как правило, связанных между собой лиц, например членов состоятельных семей или деловых партнеров. Основатели таких фондов обычно не заинтересованы в их продвижении на рынке, так как созданы эти фонды «для своих», по существу являясь аналогом траста в российском правовом поле.