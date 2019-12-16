Как оптимизировать структуру российских частных и клубных инвестфондов
Примерно 130 из 156 российских закрытых ПИФов недвижимости, предназначенных для неквалифицированных инвесторов, имеют количество пайщиков от 1 до 10, почти половина из них – это фонды с единственным инвестором. Фондов, где пайщиков больше 100, всего восемь, а больше 1000 – всего два. Об этом сообщает Банк России в «Основных показателях деятельности паевых инвестиционных фондов за II квартал 2019 г.».
По замыслу законодателя эти фонды должны быть публичными, т. е. привлечь значительное количество инвесторов. Возникает вопрос: почему более чем у 80% де-юре публичных фондов так мало пайщиков? Стоимость активов в ЗПИФах недвижимости, включая рентные и комбинированные, составляет почти 1 трлн руб., по данным Банка России, однако, если попробовать купить их паи, продать их готовы только две или три управляющие компании. Объясняется это просто: фактически большинство фондов из этого списка являются частными, и только некоторые из них доступны рыночным клиентам, в основном институциональным. Все остальные объединяют узкий круг, как правило, связанных между собой лиц, например членов состоятельных семей или деловых партнеров. Основатели таких фондов обычно не заинтересованы в их продвижении на рынке, так как созданы эти фонды «для своих», по существу являясь аналогом траста в российском правовом поле.
Принимая на себя неэффективные расходы по содержанию сложной структуры ЗПИФа, не имеющего рыночного предложения, инвестор платит дороже. Лицензированная управляющая компания обязана иметь высоколиквидные собственные средства в размере от 20 млн руб., профессиональных сотрудников мидл- и бэк-офисов, комплаенс-службы по соблюдению регулирующих норм и управлению рисками, приобретать собственное программное обеспечение, вести операционную деятельность, а также соблюдать множество иных процедур, предписанных законодательством.