Инвесторы могут вернуться на мировые рынки акций в этом году

Прошлый год стал одним из самых удачных для мировых рисковых активов в условиях одного из самых длительных периодов роста экономики в современной истории. Он эффектно контрастирует с кризисным 2018 г. и показывает, насколько изменчивы могут быть настроения рынков. Мы изначально прогнозировали их рост в 2019 г., но фактический результат превзошел ожидания. Однако стоит отметить, что этот рост отчасти обусловлен низкой отправной точкой после масштабной коррекции в самом конце 2018 г., когда инвесторы стали опасаться окончания эры количественного смягчения и начала роста процентных ставок. В итоге ралли застало врасплох многих игроков, сделавших ставку на глобальную рецессию и дальнейшее снижение цен рисковых активов.