Accenture провела глобальное исследование готовности 177 финансовых организаций к отказу от LIBOR. Свою программу перехода к альтернативным ставкам характеризуют как зрелую и соответствующую реалиям рынка менее 20%. Хотя официальный план действий по переходу к альтернативным инструментам есть у 84% респондентов, в целом они слабо подготовлены к его реализации. Детальное планирование и первые шаги начались всерьез только в 2019 г., несмотря на просьбы регулирующих органов начать эту работу еще летом 2018 г.