Как финансовым компаниям подготовиться к отказу от LIBOR
Британское Управление по финансовому надзору (FCA) после 2021 г. перестанет публиковать межбанковскую ставку LIBOR, которая служит индикатором краткосрочного межбанковского кредитования. Решение регулятора понятно: LIBOR, Лондонская межбанковская ставка предложения, считается по сложным правилам на основе данных о сделках и котировках группы банков, что создает возможности для манипулирование на малоликвидных рынках. За манипулирование в конце 2000-х гг. ставками LIBOR банки заплатили $9 млрд штрафов.
Из-за отказа от LIBOR рынок ждет непростой переходный период, а его участникам необходимо значительно изменить продуктовые портфели, модели рисков и IT-инфраструктуру. Но рынок к переходу практически не готов.
LIBORation мировых финансов
Ставка LIBOR используется на рынке с 1986 г. Сейчас к ней привязано около $400 трлн в деривативах, облигациях, ипотечных, коммерческих и розничных кредитах по всему миру. После 2021 г. вместо LIBOR по каждой валюте будет использоваться своя ставка – SOFR по доллару, ESTR по евро, SARON по швейцарскому франку и так далее. В каждом случае решение принимает регулятор, отвечающий за эмиссию конкретной валюты.
Поскольку сегодня LIBOR является неотъемлемой частью рынков капитала, а также банковских и страховых продуктов, переход на альтернативные безрисковые ставки (RFR) может стать самой большой проблемой для финансовых организаций.
Accenture провела глобальное исследование готовности 177 финансовых организаций к отказу от LIBOR. Свою программу перехода к альтернативным ставкам характеризуют как зрелую и соответствующую реалиям рынка менее 20%. Хотя официальный план действий по переходу к альтернативным инструментам есть у 84% респондентов, в целом они слабо подготовлены к его реализации. Детальное планирование и первые шаги начались всерьез только в 2019 г., несмотря на просьбы регулирующих органов начать эту работу еще летом 2018 г.