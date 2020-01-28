Основной итог 2019 г. для банковского сектора – стагнация бизнеса стала хронической. Темпы роста номинальных активов (2,7%), кредитов нефинансовому сектору (1,2%) и вкладов (7,3%) – наименьшие за последние три года. В 2016 г. все эти показатели падали, поэтому можно отметить формирование отличной от прошлых лет модели динамики банковского бизнеса. Сектор плавно сокращает свою роль в аккумулировании свободных средств населения и финансировании экономики. Если в 2016 и 2017 гг. падение показателей объяснялось расчисткой от финансово несостоятельных банков, которую проводил Банк России, то в 2018 и 2019 гг. влияние этого фактора нельзя считать решающим.