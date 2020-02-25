Что делать инвестору, когда фондовый рынок находится на максимумах
На протяжении последнего года российский рынок акций демонстрировал чудеса роста, а все просадки стремительно выкупались. В 2019 г. индекс Мосбиржи вырос на 28,6%; при этом количество уникальных клиентов в системе торгов Мосбиржи выросло на 80% – до 3,6 млн. Рынок акций стал одним из центров притяжения частных инвестиций. Но как долго продлится цикл роста и о чем стоит помнить инвестору, приходящему на разогретый рынок акций?
Текущая волна роста фондовых активов в мире – самая продолжительная в истории. Вблизи абсолютных максимумов торгуется не только российский рынок, но и фондовые индексы США. Впрочем, риск появления черных лебедей никто не отменял, и в этом году они объявлялись уже дважды. Сначала США и Иран обменялись «любезностями» милитаристского рода. А теперь коронавирус создал серьезные препятствия для роста китайской экономики, и это потенциально угрожает глобальным темпам роста.
Не стоит забывать и о том, что торговый конфликт США с Китаем разрешен лишь отчасти и движение ко второй фазе сделки не будет легким и спокойным. Такие события способны значительно снижать аппетит к покупке рисковых активов, а реализация наиболее плохих сценариев может быстро опустить биржевые индексы с рекордных высот, а стоимость энергоносителей – до многолетних минимумов.
Итак, на что прежде всего обращать внимание инвестору, который решил купить акции в нынешних условиях?