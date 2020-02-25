На протяжении последнего года российский рынок акций демонстрировал чудеса роста, а все просадки стремительно выкупались. В 2019 г. индекс Мосбиржи вырос на 28,6%; при этом количество уникальных клиентов в системе торгов Мосбиржи выросло на 80% – до 3,6 млн. Рынок акций стал одним из центров притяжения частных инвестиций. Но как долго продлится цикл роста и о чем стоит помнить инвестору, приходящему на разогретый рынок акций?