Чем рынки Китая и Индии интересны российским венчурным инвесторам
В последние годы российские инвесторы в частный капитал и венчурные истории повзрослели. В период стагнации этого рынка дома они все более внимательно смотрят на возможности за пределами России. И к объектам интереса относятся прежде всего два азиатских гиганта – Китай и Индия; несмотря на последние события, их потенциал год от года растет. Будет он существенным и в 2020 г.
Китайская головоломка
Российские инвесторы не одиноки в своем интересе к Китаю. По данным PitchBook, доля венчурных (VC) и прямых (PE) инвестиций в Китай выросла с 4% от общемировых в 2013 г. до 32% в 2018 г. В абсолютном выражении эти инвестиции в прошлом году составили $81 млрд.
Китай – рекордсмен по числу интернет-пользователей, и оно, по данным EIU, вырастет с 800 млн до 900 млн к 2022 г. Правительство всеми силами поддерживает развитие технологического сектора. В 2019 г. в Шанхае была открыта новая биржа STAR Market Tech Board для компаний, которые еще не вышли в прибыль. Неудивительно, что 85% от общего роста прямых инвестиций в Китай за последние восемь лет – это вложения в технологический сектор. А по данным KPMG за 2018 г., Китай опередил США по числу IPO технологических компаний за четыре года – 145 против 103.