Китай – рекордсмен по числу интернет-пользователей, и оно, по данным EIU, вырастет с 800 млн до 900 млн к 2022 г. Правительство всеми силами поддерживает развитие технологического сектора. В 2019 г. в Шанхае была открыта новая биржа STAR Market Tech Board для компаний, которые еще не вышли в прибыль. Неудивительно, что 85% от общего роста прямых инвестиций в Китай за последние восемь лет – это вложения в технологический сектор. А по данным KPMG за 2018 г., Китай опередил США по числу IPO технологических компаний за четыре года – 145 против 103.