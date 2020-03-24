Как открытый банкинг поможет конкуренции на финансовом рынке
Банк России в последнее время обсуждал проблемы «рабства данных» в финансовой сфере и создания крупными банками закрытых экосистем. В качестве инструментов решения предлагается развитие открытых универсальных интерфейсов (open API) и открытый банкинг (open banking). Чем хороши эти инструменты?
Свобода доступа
Сейчас крупные банки работают над суперприложениями (закрытыми экосистемами), собирающими воедино все возможные услуги (как банковские, так и сторонние), а финансовые организации встраивают свои кредитные продукты в приложения поставщиков нефинансовых услуг. Модель же открытого банкинга предполагает свободное получение компанией данных от банка-провайдера, основной услугой зачастую становится продукт самой компании, который не требует банковской лицензии (например, скоринговые системы, робот-консультант). Ключевой аспект здесь – свобода доступа, право клиента, а не банка распоряжаться накопленной информацией. Сейчас преимущества крупнейших игроков основаны во многом на ограничении доступа к накопленным данным. Преодоление же барьеров при согласии пользователя на использование данных даст доступ к информации мелким и средним игрокам, что сильно подстегнет развитие конкуренции в отрасли.
В России внедрение этих принципов и инструментов должно послужить стимулом для развития новых продуктов. Помимо скоринга и программ финансового менеджмента это могут быть услуги по управлению счетами и транзакциями; здесь самым очевидным продуктом становится мобильный банк-агрегатор, предоставляющий информацию о продуктах клиента в разных банках в режиме одного окна и позволяющий моментально осуществлять переводы между счетами. И это действительно долгожданный продукт. В этой модели можно, например, получать зарплату на карту в банке А, расплачиваться картой банка Б, которая дает повышенный кэшбэк, а вклад держать в банке В, где процент на остаток начисляется ежедневно. Благодаря мобильному банку-агрегатору клиент сможет воспользоваться всем лучшим сразу в едином приложении.