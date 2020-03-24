В России внедрение этих принципов и инструментов должно послужить стимулом для развития новых продуктов. Помимо скоринга и программ финансового менеджмента это могут быть услуги по управлению счетами и транзакциями; здесь самым очевидным продуктом становится мобильный банк-агрегатор, предоставляющий информацию о продуктах клиента в разных банках в режиме одного окна и позволяющий моментально осуществлять переводы между счетами. И это действительно долгожданный продукт. В этой модели можно, например, получать зарплату на карту в банке А, расплачиваться картой банка Б, которая дает повышенный кэшбэк, а вклад держать в банке В, где процент на остаток начисляется ежедневно. Благодаря мобильному банку-агрегатору клиент сможет воспользоваться всем лучшим сразу в едином приложении.