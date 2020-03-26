С начала года цены на нефть потеряли более 50% и достигли минимумов за последние 17 лет. Уникальная для рынка ситуация сложилась в результате наложения двух плохо предсказуемых факторов. Речь идет об эпидемии коронавируса и развале сделки по сокращению добычи ОПЕК+.