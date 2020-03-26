Вернется ли цена нефти к $50 за баррель
Пандемия и нефтяные войны заставляют рассматривать несколько сценариев
С начала года цены на нефть потеряли более 50% и достигли минимумов за последние 17 лет. Уникальная для рынка ситуация сложилась в результате наложения двух плохо предсказуемых факторов. Речь идет об эпидемии коронавируса и развале сделки по сокращению добычи ОПЕК+.
Чтобы оценить, как долго России и остальному миру придется существовать при ценах ниже $50 за баррель, рассмотрим возможные сценарии развития событий.
Пандемия и спрос на нефть
Эпидемия коронавируса, которая парализовала экономику Китая в феврале, сегодня бушует в Европе и США. Междугородные и международные перемещения ограничены, деятельность предприятий приостановлена. Прогнозы по спросу на нефть в 2020 г. оказались худшими с 2009 г.
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