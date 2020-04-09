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Что мешает быстрому развитию онлайн-платежей в России

Регионы сильно отстают от лидеров рынка – Москвы, Московской области и Петербурга
Дмитрий Спиридонов , сооснователь и гендиректор CloudPayments

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), масштабы интернет-эквайринга ежегодно увеличиваются за счет роста безналичного оборота у интернет-компаний: в 2018 г. на безналичные платежи в среднем приходилось около 60%, а в 2019 г. – уже 65%. Растет и доля оплат, совершенных при помощи Apple Pay и Google Pay.

По данным платежного сервиса CloudPayments, оборот и количество транзакций по Apple Pay выросли втрое, по Google Pay – в семь раз. Доля оплат в CloudPayments, совершенных через Apple Pay и Google Pay, по итогам 2019 гг. составила 13% от общего оборота, что на 6% выше показателей 2018 г. 

Региональные особенности

Однако локомотивами роста по-прежнему остаются всего три российских субъекта из 85 – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. А значит, большая часть регионального рынка открыта для развития. Например, в Чебоксарах нам удалось найти только один ресторан, принимающий к оплате за доставку карты онлайн.

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