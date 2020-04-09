По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), масштабы интернет-эквайринга ежегодно увеличиваются за счет роста безналичного оборота у интернет-компаний: в 2018 г. на безналичные платежи в среднем приходилось около 60%, а в 2019 г. – уже 65%. Растет и доля оплат, совершенных при помощи Apple Pay и Google Pay.