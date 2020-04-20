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Как помочь развитию рынка ипотечных облигаций

После выделения для этих бумаг лимита в портфелях НПФ рынок ждет критерии для них
Александра Веролайнен , управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА»

В конце марта Банк России опубликовал проект о внесении изменений в положение № 580-П, регулирующее инвестиции пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Новацией стало выделение ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) из 10%-ного лимита рискованных вложений и определение для них отдельного лимита в 5%. Мера направлена на поддержание доступности ипотечного кредитования и ИЦБ могут быть исключены из рискового лимита при наличии кредитного рейтинга определенного уровня, уточнил ЦБ.

Выделение ИЦБ в отдельную категорию инвестиций в портфеле пенсионных накоплений – давно назревший вопрос. 5% от рынка пенсионных накоплений НПФ – это порядка 140 млрд руб. Хотя выделенный лимит выглядит слишком малым, шаг регулятора навстречу просьбам рынка – позитивный сигнал. Это нововведение не означает, что НПФ сразу начнут массово покупать ИЦБ. На их аппетиты влияет множество факторов: требования по стресс-тестированию портфелей, фидуциарная ответственность, низкая ликвидность рынка ИЦБ и сложность их оценки. Несмотря на все это, шаг в сторону рассмотрения ипотечных облигаций как бумаг вне лимитов особо рисковых вложений сделан, и хочется верить, что это шаг в сторону смены мировоззрения и слома предубеждений, навеянных призраками американского ипотечного кризиса 2008 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных