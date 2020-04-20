Выделение ИЦБ в отдельную категорию инвестиций в портфеле пенсионных накоплений – давно назревший вопрос. 5% от рынка пенсионных накоплений НПФ – это порядка 140 млрд руб. Хотя выделенный лимит выглядит слишком малым, шаг регулятора навстречу просьбам рынка – позитивный сигнал. Это нововведение не означает, что НПФ сразу начнут массово покупать ИЦБ. На их аппетиты влияет множество факторов: требования по стресс-тестированию портфелей, фидуциарная ответственность, низкая ликвидность рынка ИЦБ и сложность их оценки. Несмотря на все это, шаг в сторону рассмотрения ипотечных облигаций как бумаг вне лимитов особо рисковых вложений сделан, и хочется верить, что это шаг в сторону смены мировоззрения и слома предубеждений, навеянных призраками американского ипотечного кризиса 2008 г.