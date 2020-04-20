Как помочь развитию рынка ипотечных облигацийПосле выделения для этих бумаг лимита в портфелях НПФ рынок ждет критерии для них
В конце марта Банк России опубликовал проект о внесении изменений в положение № 580-П, регулирующее инвестиции пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Новацией стало выделение ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) из 10%-ного лимита рискованных вложений и определение для них отдельного лимита в 5%. Мера направлена на поддержание доступности ипотечного кредитования и ИЦБ могут быть исключены из рискового лимита при наличии кредитного рейтинга определенного уровня, уточнил ЦБ.
Выделение ИЦБ в отдельную категорию инвестиций в портфеле пенсионных накоплений – давно назревший вопрос. 5% от рынка пенсионных накоплений НПФ – это порядка 140 млрд руб. Хотя выделенный лимит выглядит слишком малым, шаг регулятора навстречу просьбам рынка – позитивный сигнал. Это нововведение не означает, что НПФ сразу начнут массово покупать ИЦБ. На их аппетиты влияет множество факторов: требования по стресс-тестированию портфелей, фидуциарная ответственность, низкая ликвидность рынка ИЦБ и сложность их оценки. Несмотря на все это, шаг в сторону рассмотрения ипотечных облигаций как бумаг вне лимитов особо рисковых вложений сделан, и хочется верить, что это шаг в сторону смены мировоззрения и слома предубеждений, навеянных призраками американского ипотечного кризиса 2008 г.