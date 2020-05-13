Приведет ли экономический кризис к массовому снижению кредитных рейтинговРейтинги по национальной шкале формируются исходя из долгосрочного временного горизонта
Текст написан в соавторстве с Юрием Ногиным, директором рейтингов финансовых институтов НРА
Стоит ли ожидать массового снижения кредитных рейтингов по национальной шкале в условиях пандемического кризиса? На фоне ожидаемого падения экономики России (по прогнозам НРА, страна теряет от 1,5 до 2% ВВП за каждый месяц карантина) этот вопрос волнует многих инвесторов и эмитентов. Короткий ответ: нет, агентства будут рассматривать каждый рейтинг на индивидуальной основе. Но встают два других закономерных вопроса: (1) почему не будет массового снижения рейтингов, ведь экономика в кризисе, и (2) какие факторы повышают вероятность снижения рейтингов тех или иных организаций.
Пересмотры рейтингов в каждом агентстве будут отличаться от общепринятого интуитивного представления о том, что в период экономического спада рейтинги обязательно снижаются. Это связано с тем, что российские агентства в своей работе используют подход «на протяжении цикла» (through the cycle – TTC). Он предполагает, что кредитный рейтинг формируется исходя из долгосрочного временного горизонта и в моменте уже учитывает устойчивость эмитентов к пессимистическим сценариям реализации экономического цикла. Этого удается добиться за счет стресс-тестирования. При этом кредитоспособность эмитентов оценивается относительно положения других компаний в отрасли, что предполагает снижение рейтинга одной организации только при заметном отклонении в финансовой устойчивости (деловом риске) относительно сопоставимых компаний. В то же время вероятность дефолта эмитентов в одном рейтинговом классе остается условно неизменной.
Подход «на протяжении цикла» существенно отличается от «проциклического» (point-in-time – PIT), который применяется в МСФО 9 или в системах краткосрочных внутренних рейтингов банков в «Базель-3». В этом случае (см. рисунок) динамика рейтинговой оценки отражает как текущий кредитный и макроэкономический цикл, так и финансовое состояние эмитента относительно нормативных уровней.