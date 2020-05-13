Пересмотры рейтингов в каждом агентстве будут отличаться от общепринятого интуитивного представления о том, что в период экономического спада рейтинги обязательно снижаются. Это связано с тем, что российские агентства в своей работе используют подход «на протяжении цикла» (through the cycle – TTC). Он предполагает, что кредитный рейтинг формируется исходя из долгосрочного временного горизонта и в моменте уже учитывает устойчивость эмитентов к пессимистическим сценариям реализации экономического цикла. Этого удается добиться за счет стресс-тестирования. При этом кредитоспособность эмитентов оценивается относительно положения других компаний в отрасли, что предполагает снижение рейтинга одной организации только при заметном отклонении в финансовой устойчивости (деловом риске) относительно сопоставимых компаний. В то же время вероятность дефолта эмитентов в одном рейтинговом классе остается условно неизменной.