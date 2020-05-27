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Как пандемия показала сильные стороны «зеленых» облигаций

Они могут дать шанс внести свой вклад в позитивные изменения, не жертвуя доходностью
Михаил Автухов , заместитель председателя правления Совкомбанка

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, изменит наш мир как никакой другой. Очевидно, что экономические последствия будут в первую очередь качественными, а не количественными. Ведь к периодическим обвалам экономики мы привыкли, но образ жизни миллиардов людей так сильно не менялся очень давно.

Когда экономический рост возобновится, в повестку дня неизбежно вернутся угрозы ближайшего будущего. Одной из наиболее острых проблем остается загрязнение окружающей среды. Здесь важно вспомнить, как реализовывалась программа количественного смягчения ЕЦБ в 2016 г. По данным Corporate Europe Observatory, из корпоративных облигаций в первую очередь тогда приобретались бумаги компаний нефтяной, газовой и автомобильной промышленностей. И сейчас все указывает на повторение такого сценария – Банк Англии включил крупнейшие нефтяные предприятия в список компаний, чьи долги могут быть куплены в рамках нынешней программы. С учетом уже наметившегося снижения глобального спроса на нефть и параллельного прогресса возобновляемой энергетики, стоит ли использовать старые инструменты, не пытаясь учиться на прошлых ошибках?

Отказаться вообще от помощи нефтегазовому сектору, металлургическим компаниям и авиаперевозчикам нельзя. Однако, предоставляя финансирование, необходимо стимулировать их снижать вредное воздействие на окружающую среду и соответствовать более жестким экологическим стандартам. Если этого не сделать, зависимость мировой экономики от ископаемого топлива останется прежней. Принятие же таких мер позволит как решать нынешние задачи, связанные с коронавирусом, так и не терять фокус на глобальных проблемах в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных