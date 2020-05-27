Когда экономический рост возобновится, в повестку дня неизбежно вернутся угрозы ближайшего будущего. Одной из наиболее острых проблем остается загрязнение окружающей среды. Здесь важно вспомнить, как реализовывалась программа количественного смягчения ЕЦБ в 2016 г. По данным Corporate Europe Observatory, из корпоративных облигаций в первую очередь тогда приобретались бумаги компаний нефтяной, газовой и автомобильной промышленностей. И сейчас все указывает на повторение такого сценария – Банк Англии включил крупнейшие нефтяные предприятия в список компаний, чьи долги могут быть куплены в рамках нынешней программы. С учетом уже наметившегося снижения глобального спроса на нефть и параллельного прогресса возобновляемой энергетики, стоит ли использовать старые инструменты, не пытаясь учиться на прошлых ошибках?