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Как QR-коды помогают экономить на приеме безналичных платежей

Для ритейлеров это самый простой способ подключиться к Системе быстрых платежей
Ирина Кузьмина , директор по развитию Делобанка (группа СКБ-банка)

По статистике Банка России, в 2019 г. количество операций с использованием карт увеличилось на 34% (до 32,4 млрд), а их объем ‒ на 26% (до 24,8 трлн руб.). В этом году, по прогнозам ЦБ, рост безналичных транзакций составит до 70%. Безналичную оплату стимулируют и банки, в том числе предлагая различные кешбэк-программы. На фоне этого бизнес, который предлагает продажу товаров и услуг только за наличные деньги, рискует потерять большую часть потенциальных покупателей. В ситуации пандемии малый и средний бизнес оптимизирует свои процессы, в первую очередь за счет снижения расходов и перехода на более выгодные сервисы.

Экономить на приеме платежей

Для многих маленьких компаний внедрение карточного эквайринга сегодня слишком затратно: требуется приобретать терминал и программное обеспечение, проходить сертификацию. Высокие комиссии на эквайринг были отправной точкой в разработке альтернативного способа приема платежей с2b (клиент ‒ бизнес). Решением стал сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов. Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries сообщил недавно, что число онлайн-оплат по QR-коду через СБП в апреле выросло в 14 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных