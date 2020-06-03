По статистике Банка России, в 2019 г. количество операций с использованием карт увеличилось на 34% (до 32,4 млрд), а их объем ‒ на 26% (до 24,8 трлн руб.). В этом году, по прогнозам ЦБ, рост безналичных транзакций составит до 70%. Безналичную оплату стимулируют и банки, в том числе предлагая различные кешбэк-программы. На фоне этого бизнес, который предлагает продажу товаров и услуг только за наличные деньги, рискует потерять большую часть потенциальных покупателей. В ситуации пандемии малый и средний бизнес оптимизирует свои процессы, в первую очередь за счет снижения расходов и перехода на более выгодные сервисы.