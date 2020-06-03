Как QR-коды помогают экономить на приеме безналичных платежейДля ритейлеров это самый простой способ подключиться к Системе быстрых платежей
По статистике Банка России, в 2019 г. количество операций с использованием карт увеличилось на 34% (до 32,4 млрд), а их объем ‒ на 26% (до 24,8 трлн руб.). В этом году, по прогнозам ЦБ, рост безналичных транзакций составит до 70%. Безналичную оплату стимулируют и банки, в том числе предлагая различные кешбэк-программы. На фоне этого бизнес, который предлагает продажу товаров и услуг только за наличные деньги, рискует потерять большую часть потенциальных покупателей. В ситуации пандемии малый и средний бизнес оптимизирует свои процессы, в первую очередь за счет снижения расходов и перехода на более выгодные сервисы.
Экономить на приеме платежей
Для многих маленьких компаний внедрение карточного эквайринга сегодня слишком затратно: требуется приобретать терминал и программное обеспечение, проходить сертификацию. Высокие комиссии на эквайринг были отправной точкой в разработке альтернативного способа приема платежей с2b (клиент ‒ бизнес). Решением стал сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов. Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries сообщил недавно, что число онлайн-оплат по QR-коду через СБП в апреле выросло в 14 раз.