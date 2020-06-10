Какой может быть антикризисная стратегия инвестора в условиях неопределенностиСтоит посмотреть, как проходили предыдущие экономические кризисы
Новый глобальный экономический кризис может быть более тяжелым, чем в 2008 г. Большинство инвесторов в марте были застигнуты врасплох распространением коронавируса, что спровоцировало сильнейший за последнее десятилетие обвал на финансовых рынках. Но спустя всего два месяца на них вновь царит эйфория. Фондовые индексы, акции, облигации и валюты развивающихся стран отыграли бóльшую часть падения.
Самое время пересмотреть свой инвестиционный портфель, сделав его структуру по-настоящему антикризисной.
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