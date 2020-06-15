Что ждет российские банки после кризисаПять приоритетных направлений для работы в новой реальности
Материал подготовлен при участии Игоря Ясеновца, партнера McKinsey & Company, и Андрея Воздвиженского, эксперта банковской аналитической группы McKinsey
Экономический кризис, связанный с пандемией, в России осложнен значительным падением стоимости нефти. Российская экономика обладает рядом особенностей – зависимость от мировых цен на сырье, значительная роль госсектора, относительно небольшой объем накоплений среднего класса и достаточно высокая цифровизация. В результате банковский пейзаж после пандемии будет определяться рядом специфических трендов, контуры которых видны уже сегодня.
Консервативные сценарии предполагают сокращение ВВП до 10% в 2020 г. и до 1% в 2021 г. К докризисным позициям страна вернется не ранее, чем в 2023 г.
Бедные станут беднее, а богатые осторожнее
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам