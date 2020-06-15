Экономический кризис, связанный с пандемией, в России осложнен значительным падением стоимости нефти. Российская экономика обладает рядом особенностей – зависимость от мировых цен на сырье, значительная роль госсектора, относительно небольшой объем накоплений среднего класса и достаточно высокая цифровизация. В результате банковский пейзаж после пандемии будет определяться рядом специфических трендов, контуры которых видны уже сегодня.