Возможна ли эффективная оценка заемщиков во время кризисаПомочь могут модели, разработанные с учетом поведения заемщиков в периоды нестабильности
В условиях кризиса эффективность скоринговых моделей банков, используемых для оценки надежности заемщиков, подвергается серьезному испытанию. Кредиторы уже не могут с прежней уверенностью выдавать кредиты даже проверенным клиентам, многие из которых начинают испытывать проблемы с занятостью и теряют в доходах. Вопрос в том, насколько оправдана эта неуверенность и можно ли старые схемы скоринга использовать в условиях нестабильности.
Нестабильность, пришедшую на кредитный рынок России в результате пандемии коронавируса, пока нельзя считать полноценным кризисом. Банки имеют серьезный запас прочности, чему в немалой мере способствовали политика регулятора по охлаждению рынка беззалогового кредитования и опыт, наработанный во время прежних кризисов.