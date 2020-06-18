В условиях кризиса эффективность скоринговых моделей банков, используемых для оценки надежности заемщиков, подвергается серьезному испытанию. Кредиторы уже не могут с прежней уверенностью выдавать кредиты даже проверенным клиентам, многие из которых начинают испытывать проблемы с занятостью и теряют в доходах. Вопрос в том, насколько оправдана эта неуверенность и можно ли старые схемы скоринга использовать в условиях нестабильности.