Представим себе ситуацию, что в области Н существует неработающий завод с потенциалом его превращения в прибыльное градообразующее предприятие, а его продукция может быть полностью реализована в регионе нахождения. Инвестиционный проект оценивается в триста тридцать три миллиона рублей. И инвесторы готовы оплатить тридцать процентов от общей суммы, и для региональной экономики перезапуск предприятия был бы крайне выгодным. Очевидно, что инвестор просит гарантий у региональных властей, в том числе финансовых. Поскольку в России бюджетный процесс имеет горизонт планирования в один год, то любая гарантия будет иметь аналогичный короткий срок действия. А инвестиции нужны на пять лет.