Как запустить новый инвестиционный цикл в регионах РоссииВ этом могут помочь секьюритизированные финансовые продукты
Президент России Владимир Путин в ходе совещаний по экономическим вопросам неоднократно указывал на необходимость сделать рост нашей экономики «более основательным, качественным и устойчивым» на основе «запуска нового инвестиционного цикла». Ключевая проблема в настоящее время — формирование инструментов устойчивого роста не только за счет бюджетных ресурсов, но использования государственных средств в качестве базы для привлечения финансового рычага от бизнеса и финансового сектора для развития экономики.
Существующий уровень развития финансовых рынков, а также изменения в законодательство о рынке ценных бумаг в 2020 году, позволяют по-новому взглянуть на комбинации инструментов фондового рынка и его инфраструктуры для придания стимула развитию экономики регионов России.
Важнейшим инструментом запуска «нового инвестиционного цикла» может послужить скорректированная с учетом российской специфики модель кредитования бизнеса, которая уже не одно десятилетие эффективно применяется на мировых финансовых рынках. Стержнем этой модели являются так называемые секьюритизированные финансовые продукты.
43 из 85 субъектов Российской Федерации уже имеют размещенные облигационные займы на фондовых биржах России. Привлеченные денежные средства как правило используются для финансирования дефицита бюджетов, а также инфраструктурных проектов регионального и муниципального значения.
В то же время привлеченные денежные средства практически не используются для финансирования развития бизнеса. На практике же возможно использование привлеченных средств для создания финансового рычага для развития предпринимательства, когда на каждый привлеченный региональным бюджетом рубль частные компании и финансовое сообщество могут предоставить еще два рубля. Все полученные средства могут быть направлены на согласованные проекты или в прорывные отрасли региональной экономики. Эффект мультипликации на вложенные субъектом федерации средства в виде увеличения количества рабочих мест, рост уплачиваемых налогов становится колоссальным.
Представим себе ситуацию, что в области Н существует неработающий завод с потенциалом его превращения в прибыльное градообразующее предприятие, а его продукция может быть полностью реализована в регионе нахождения. Инвестиционный проект оценивается в триста тридцать три миллиона рублей. И инвесторы готовы оплатить тридцать процентов от общей суммы, и для региональной экономики перезапуск предприятия был бы крайне выгодным. Очевидно, что инвестор просит гарантий у региональных властей, в том числе финансовых. Поскольку в России бюджетный процесс имеет горизонт планирования в один год, то любая гарантия будет иметь аналогичный короткий срок действия. А инвестиции нужны на пять лет.
Механизмом участия правительства региона может быть прямое финансовое участие в проекте с гарантией возврата собственных средств с прибылью. Субъектом финансирования может выступить региональный инвестиционный фонд. Денежные средства для участия в проекте можно занять на рынке сроком на пять лет. Банки кредитуют под привлекательные ставки только в короткую.
Наиболее простым и понятным в настоящее время инструментом привлечения «длинных денег» является эмиссия облигаций. При этом нет обязанности кратно увеличивать предельную норму заимствования на уровне региональных правительств и органов представительной власти. Совсем необязательно устраивать грандиозные по объему эмиссии и комиссионные банкам-организаторам размещения облигаций.
Изменения в 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу с 1 января 2020 полностью легализовали инструмент так называемых «биржевых облигаций», то есть тех, которые регистрирует сама биржа или центральный депозитарий. Список корпоративных действий и документов минимален и не требует длительного согласования в Центральном банке, срок – 15 дней, стоимость регистрации – в пределах 300 000 рублей, нижнее значение объема эмиссии не ограничено, также как и сроки обращения. Таким образом, региональное правительство может выпустить облигации на сумму 100 млн рублей через три недели после принятия решения об участии в том или ином проекте.
Далее начинается самое интересное. В России уже несколько лет существует возможность создания специализированных финансовых обществ (СФО) и специализированных обществ проектного финансирования (СОПФ). Данные структуры имеют своей функцией приобретение прав требования различного характера и размещение облигаций для их оплаты. В рамках размещения облигаций СФО могут быть зарегистрированы несколько траншей облигаций: «старший», «средний» и «младший». Разница между ними – очередность удовлетворения требований кредиторов — от «старшего» к «младшему». Соответственно и процентная ставка самая низкая у наименее рискованного, «старшего».
Возвращаясь к нашему примеру о перезапуске завода, идеальным инвестиционным механизмом стала бы следующая комбинация действий:
Региональный инвестиционный фонд (в различном виде существует в каждом регионе) учреждает СФО или СОПФ. Источником возврата средств и процентов выступает выручка предприятия, то есть 100% денежных потоков по контрактам предприятия на праве цессии передаются СФО;
Регистрируется программа выпуска биржевых облигаций данной структуры таким образом, что «старший» транш – это сорок процентов от объема эмиссии, тридцать процентов – «средний» транш, оставшиеся тридцать процентов – «младшие» облигации;
Правительство региона или его уполномоченный финансовый орган выпускает биржевые облигации на сумму 100 млн рублей с процентной ставкой шесть процентов годовых на срок пять лет;
Привлеченные денежные средства вкладываются в облигации «среднего» транша СФО под ставку восемь годовых;
Предприниматель, заявившийся как инициатор проекта, покупает на 100 млн рублей облигации «младшего» транша.
«Старший» транш на оставшуюся сумму организатор размещения реализует среди банков, страховых компаний, пенсионных фондов и частных инвесторов без особых проблем: актив (завод) уже внесен на баланс юрлица, контракты на реализацию готовой продукции заключены, а 60% необходимых средств на развитие бизнеса уже получены;
Предприятие начинает работать, люди получают работу, региональный бюджет – налоговые поступления.
Станут ли профессиональные инвесторы покупать облигации СФО? Станут, но этот продукт необходимо продвигать именно с точки зрения «двухконтурной» системы финансирования экономики, когда региональные и муниципальные власти участвуют в проектах наравне с бизнесом и инвестиционным сообществом. При этом следует запустить механизм присвоения высоких кредитных рейтингов таким облигациям.