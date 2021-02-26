Банки совершают «квантовый переход»Почему финансовые организации становятся IT-компаниями
Сегодня границы между многими отраслями размываются, и уже нельзя точно сказать, где заканчивается финансовая сфера и начинается сфера информационных технологий. Появляется новый класс бизнеса, который производит продукт «на стыке».
При этом российские банки – одни из самых цифровых в мире. Мобильные приложения и сайты, которыми пользуются клиенты в России, по своей функциональности на годы опережают цифровые продукты банков из США, ЕС и других стран с развитыми рынками.
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