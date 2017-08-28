«Изолируйте тех, кто пытается нас разъединить»

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Председатель совета директоров, гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн Simon Dawson/Bloomberg

Предки Бланкфейна перед Великой депрессией были довольно зажиточными людьми, затем семья обеднела. Но благодаря личным качествам Бланкфейн, которому 20 сентября исполнится 64 года, сумел вернуть достаток. Он умен – в Гарвард поступил, выиграв грант. Хитер. Goldman Sachs отказывался брать на работу молодого человека почти без опыта. Тогда Бланкфейн в 1982 г. нанялся в фирму J. Aron, которую поглощал Goldman Sachs, и стал-таки сотрудником банка. Он не выходит из списков самых высокооплачиваемых банкиров Америки, но при этом довольно скромен и в его кабинете не видно особой роскоши, уверяют журналисты The Sunday Times. Он трудолюбив – подчиненные жаловались Businessweek, что Бланкфейн постоянно следит за рынком и может забросать сообщениями посреди ночи. И он сильный аналитик – 10 лет назад незначительный убыток по операциям с ипотечными бумагами достаточно его обеспокоил, чтобы начать выходить из них. В итоге разразившийся ипотечный кризис ударил по Goldman Sachs не так сильно, как по многим конкурентам, хотя правительству и пришлось выделить на его спасение $10 млрд.

Goldman Sachs Group, Inc. Инвестиционный банк

Акционеры (данные Bloomberg): у сотрудников компании – 4,8%, у Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта – 2,8%, в свободном обращении – 90,2%; крупнейшие институциональные инвесторы – Blackrock (6,3%), Vanguard Group (6,2%), State Street Corp. (5,8%).

Капитализация – $89,6 млрд.

Финансовые показатели (первое полугодие 2017 г.):

активы – $906,5 млрд,

капитал – $86,7 млрд,

чистая прибыль – $4,1 млрд.



В 1848 г. Маркус Голдман переехал из Германии в Америку. Стал лавочником, а в 1869 г. переехал в Нью-Йорк и занялся торговлей ценными бумагами. В 1882 г. к нему присоединился его зять Самуэль Сакс. Так был основан инвестбанк Goldman Sachs, в настоящее время предоставляющий услуги в сфере управления инвестициями корпорациям, финансовым институтам, правительствам ряда государств и частным лицам. В России работает через ООО «Голдман Сакс банк» (в первом полугодии 2017 г. активы по РСБУ составили 4,9 млрд руб., капитал – 3,3 млрд руб., чистая прибыль – 110,5 млн руб.) и ООО «Голдман Сакс» (в 2016 г. выручка по РСБУ – 06,1 млрд руб., чистый убыток – 96 млн руб.).

Рентабельность обыкновенного акционерного капитала Goldman Sachs в 2016 г. составила 9%, анализирует FT. Это выше, чем в среднем по крупным американским банкам. Но, увы, не сравнить с хлебными докризисными временами: 32% и в 2006 г. (когда Бланкфейн возглавил банк), и в 2007 г. Одна из главных причин такого резкого падения – закон Додда – Фрэнка, который сильно ограничил свободу действий банков, чтобы не допустить нового финансового кризиса. Борьба за отмену или ослабление этого закона, похоже, стала новым смыслом работы Бланкфейна.

Свои люди рядом с Трампом

К концу 2010 г., когда Бланкфейн пришел в палату представителей США, он был объектом постоянных нападок, пишет FT. Его банк считался ярким образчиком дурного поведения Уолл-стрит. Его преследовали регуляторы, громили законодатели, по нему катком прошелся принятый в июле того года закон Додда – Фрэнка. Ради встречи с автором последнего, демократом из Массачусетса и председателем комитета по финансам Барни Фрэнком, Бланкфейн и явился на Капитолийский холм. Goldman Sachs опасался нового режима регулирования, но не мог позволить себе бескомпромиссно выступить против закона. «Я за разумное регулирование», – сказал Бланкфейн во время личной встречи, стараясь казаться готовым к сотрудничеству. «А я за чертово кретинское регулирование», – саркастически отрезал Фрэнк. Тем дело и кончилось.

Годы правления Барака Обамы стали нелегким временем для Goldman Sachs. Но избрание Дональда Трампа дало банку новый шанс.

Президент не только регулярно ругает «регулирование, убивающее рабочие места». Он сделал двух выходцев из Goldman Sachs ключевыми фигурами в сфере финансового регулирования. Экс-президент банка Гэри Кон возглавляет Национальный экономический совет, а Стивен Мнучин, когда-то работавший вице-президентом банка, сейчас министр финансов. Это создает определенные трудности: противники банка вовсю следят за любыми признаками смычки банка и правительства, предупреждает FT.

Зачем Бланкфейну Twitter На шоу CNBC Mad Money with Jim Cramer в июне Бланкфейна спросили, зачем он стал твитить. «Во время финансового кризиса никто не знал, что делал Goldman Sachs <...> Я сказал: «Если это еще раз повторится, я не позволю возникнуть вакууму на месте информации о нас. Я собираюсь – мы собираемся – больше сообщать миру о том, что мы делаем». Этим мы и занялись на институциональном уровне, но есть в этом и личный вклад». Он рассказал, что комментирует лишь в нескольких случаях. Один из них – когда дело касается области, где он и Goldman Sachs профессионалы: «Прежде я высказывался через пресс-релизы – я комментировал вопросы иммиграции, ЛГБТ. Комментировал позже вопросы экологии. Затраты на инфраструктуру <...> Я комментирую, когда будет очень-очень плохо, если позволить правительству США не выполнить обязательства». Другой повод для комментариев – «когда происходящее серьезно влияет на возможность нашего народа быть тем, кто он есть, делать свою работу и быть эффективными профессионалами. Это затрагивает вопросы ЛГБТ, запрета на иммиграцию <...> Я комментирую эти вопросы, потому что в каком-то смысле должен быть поборником интересов нашего народа. У меня, можно сказать, есть обязательство <...> высказываться по темам, в которых обладаю экспертизой. Мои советы могут принимать или нет, не я принимаю решения. Но я делюсь опытом». Свернуть Прочитать полный текст

В письме к акционерам в мае этого года Бланкфейн оправдывал традицию ухода работников Goldman Sachs в правительство: «Гэри [Кон] не первый человек из Goldman Sachs, вошедший в правительство, и мы надеемся, что не последний. Пятеро моих предшественников подряд были на госслужбе <...> Мы по-прежнему будем поощрять наших людей участвовать в работе государства, если им посчастливится получить приглашение <...> Мы продолжим высказываться по политическим вопросам, которые затрагивают наш народ, наш бизнес и долгосрочные интересы экономического роста».

«Так ли плохо, что люди оставляют высокооплачиваемую работу и идут на госслужбу? – кипятился Бланкфейн в июле этого года, выступая перед практикантами Goldman Sachs в Нью-Йорке (цитата по FT). – Думаю, это хорошо, и думаю, это признание нашей работы и того, чему вы здесь учитесь».

Неудобное правило

Сам Бланкфейн, как и Кон, учился и делал себе имя в подразделении, торгующем ценными бумагами. Оно было и остается основным источником заработка для Goldman Sachs, отмечает FT. Но, увы, стало работать с перебоями. Отчасти виной тому неверные ставки трейдеров. Но проблема куда глубже. Из-за посткризисного регулирования пришлось сократить объем операций. В 2007 г. чистая прибыль от операций с облигациями, валютами и сырьем достигла максимума в $16,2 млрд. В прошлом году – $7,6 млрд.

FT называет трейдинговый бизнес Goldman Sachs всего лишь тенью прошлого, хотя он и приносит прибыль.

Банк, получивший на спасение в 2008 г. $10 млрд от налогоплательщиков США, снова ждет помощи от администрации президента. На этот раз его надо спасти от того, что Goldman Sachs называет «чрезмерным регулированием», усугубляющим проблемы с трейдингом, пишет FT. Окончательная редакция закона Додда – Фрэнка заняла 964 страницы. Банкиры жаловались, что он мешает даже той рыночной деятельности, которую не ограничивает напрямую.

Особенно банкирам не нравится входящее в закон правило Волкера (председатель ФРС в 1979–1987 гг. Пол Волкер после кризиса возглавил совет по вопросам экономического восстановления), запрещающее банкам торговать на бирже за собственные средства. Недавно Бланкфейн охарактеризовал правило Волкера как «крайне громоздкое», жалуясь, что из-за него «люди в торговом зале сидят на нервах». Другие сотрудники Goldman Sachs в частных разговорах еще более резки, называя правило петлей на горле банка.

Официальный представитель банка официально отказался обсуждать с FT, лоббирует ли он изменение правила, но заметил: «Многие регулирующие органы, которые внедрили правило [Волкера], признали, что сейчас самое подходящее время для его пересмотра». FT поговорила более чем с 40 политиками, банкирами, лоббистами и юристами и сделала вывод, что сейчас идет агрессивное давление с целью смягчить, а то и вовсе отменить правило Волкера.

«[Goldman Sachs] отдает этому все силы», – сказал FT чиновник минфина. «Их единственная цель в этом году, которой они добиваются настойчивей любого иного банка, – правило Волкера», – убеждал газету руководитель одного из конкурентов Goldman Sachs. А Деннис Келлехер, президент и гендиректор ратующей за ужесточение регулирования некоммерческой организации Better Markets, добавил: «Goldman Sachs всегда был крупным безбашенным торговцем, который хочет брать на себя огромные риски и использовать длинные рычаги, чтобы побольше выиграть».