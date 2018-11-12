Бывший министр финансов Люксембурга: Закон всегда должен следовать за технологиями

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Андрей Гордеев / Ведомости

Люк Фриден работал в правительстве 16 лет, причем министерство финансов возглавлял в непростые для еврозоны посткризисные годы. Но сейчас он с большим интересом рассказывает не о преодолении последствий кризиса 2008 г., а об успехах в регулировании новых финансовых технологий. За годы работы Фридена в правительстве Люксембург сумел привлечь, например, такие компании, как PayPal и Amazon (они открыли там свои европейские штаб-квартиры), а впоследствии благодаря заложенным им принципам регулирования – даже криптовалютные биржи. Зарегистрированная в Люксембурге в 2016 г. Bitstamp, одна из старейших криптовалютных бирж мира, стала первой такой биржей, получившей лицензию в Европе. Также в герцогстве теперь работает японская bitFlyer.

Российские власти пока еще ищут подход к регулированию цифровых финансовых активов (ЦФА). Причем, похоже, новые технологии их несколько пугают: если в первой версии законопроекта они еще пытались определить такие понятия, как криптовалюта, майнинг и токен, то из варианта, подготовленного ко второму чтению в Госдуме, эти понятия вообще исчезли.

Секрет включения новых технологий в правовое поле прост, уверен Фриден: в диалоге с компаниями правительство Люксембурга находит способ привести их бизнес в соответствие с уже действующим законодательством. Этот подход Фриден считает залогом успеха – на рынке должны действовать единые правила игры для традиционных и инновационных участников.

Хорошее место для криптобанка Два бывших высокопоставленных банкира UBS хотят создать в Швейцарии инвестиционный криптобанк и привлекли от инвесторов около $100 млн. SEBA Crypto – один из нескольких стартапов, которые хотят стать первым регулируемым криптобанком в регионе, пишет Financial Times. Гвидо Бюлер, бывший директор по обслуживанию активов UBS Wealth Management, и Андреас Амшванд, бывший глобальный директор по валюте и денежным рынкам UBS, надеются к середине 2019 г. получить у швейцарского регулятора банковскую лицензию и лицензию на операции с ценными бумагами. Чтобы следовать принципу «знай своего клиента», SEBA будет проводить те же процедуры, что и традиционные банки. А для борьбы с отмыванием разрабатывается технология, которая должна отслеживать криптоактивы, о которых известно, что они были украдены или использовались в преступных целях. Банк будет предлагать услуги хранения, торговли, инвестиционного управления цифровыми активами для частных и институциональных клиентов, а также открывать счета криптовалютным компаниям и консультировать их.

Недавно Фриден участвовал в Москве в круглом столе, посвященном регулированию ЦФА и связанных с ними инструментов, созданию цифровых продуктов для инвестиций. Вопросы создания инфраструктуры для цифровизации активов там также обсуждали представители bitFlyer, организаторов выпуска Litecoin и NEM (по данным CoinMarketCap, 7-я и 17-я криптовалюты по текущей капитализации), люксембургской биржи токенизированных финансовых инструментов VNX Exchange и др. Фриден, который не только занимался оценкой новых финансовых технологий как министр, но и знает финансовый рынок изнутри (сейчас он входит в совет директоров Люксембургской фондовой биржи), считает: ЦФА интересны инвесторам для диверсификации, но пока что допускать к работе с ними следует только институциональных инвесторов.

– Сейчас быстро развиваются цифровые активы, и страны пытаются понять, как их регулировать. Что же должно идти первым – технологии или законодательство?

– Закон всегда должен следовать за технологиями, потому что они развиваются быстрее, и всегда нужно посмотреть: во-первых, что именно несет технология; во-вторых, достаточно ли имеющихся законодательных норм для регулирования технологии и, в-третьих, возможно, подготовить новый закон – в данном случае лучше европейский или международный, потому что эта деятельность трансгранична.

– На какие цели должны ориентироваться законодатели и регуляторы, видя, как развиваются криптоактивы и технологии?

– Те же цели, что и при подготовке законодательства о финансовых услугах в целом. Во-первых, обеспечить финансовую стабильность, во-вторых, предотвратить отмывание денег и финансирование преступной деятельности, в-третьих, защитить инвесторов и потребителей, особенно розничных инвесторов.

– Вам кажется, что эти активы – для розничных инвесторов?

– Поскольку они связаны с серьезными рисками, поначалу они не должны использоваться розничными инвесторами. Они больше подходят для институциональных.

– Вы видите существенный спрос на них? Может быть, со стороны не только институциональных, но и богатых частных инвесторов.

– Да, в плане диверсификации и предоставляемых возможностей интерес со стороны институциональных инвесторов есть, и это правильно. Эти активы предоставляют новые источники финансирования, прежде всего в финансово-технологической сфере. Ряд зарегистрированных в Люксембурге инвестиционных фондов, ориентированных на институциональных инвесторов, сегодня позволяют вкладывать средства в токены и проекты, связанные с технологией блокчейн.