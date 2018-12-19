Предправления Промсвязьбанка: Я не считаю, что банк окажется в изоляции

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Петр Фрадков, председатель правления Промсвязьбанка Евгений Разумный / Ведомости

С прежним председателем правления, экс-совладельцем Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым мы встречались несколько раз – и всегда в его небольшом кабинете на Славянской площади, последний раз – чуть больше года назад. За это время много что изменилось. Из крупного частного банка Промсвязьбанк превратился в не менее крупный государственный, дважды сменив собственников и переориентировавшись на работу с предприятиями военно-промышленного сектора и государственным оборонным заказом. Изменился и кабинет, в котором мы встречаемся с новым руководителем Промсвязьбанка Петром Фрадковым: он стал вдвое просторнее и одновременно проще, хотя и у Ананьева никакой роскоши не было. Фрадков говорит, что изменения чисто косметические: перенесли и покрасили стены, поменяли свет, а стол для переговоров передвинули чуть дальше от его рабочего стола. Сам же Промсвязьбанк ждут далеко не косметические изменения: банк уже подготовился к тому, что ему придется работать под санкциями: вернул валюту клиентам и договорился с Visa и Mastercard о минимальных депозитах. А принять на баланс 1 трлн руб. кредитов, выданных другими банками предприятиям ОПК, Промсвязьбанк только готовится: сроки съехали на полгода вперед.

Один из самых подготовленных к санкциям

– Расскажите, как все-таки принималось решение о том, что банком гособоронзаказа будет Промсвязьбанк? Для рынка это было как гром среди ясного неба, ведь обсуждались совсем другие варианты: Связь-банк, «Глобэкс», затем Новикомбанк. И тут внезапно Минфин объявляет, что таким банком станет только что санированный Промсвязьбанк. В сообщении Минфина говорилось о том, что такое решение принято в том числе из-за того, что у Промсвязьбанка есть разветвленная сеть. Это важно, но это не первично. Как было дело?

– Я непосредственно не принимал участия в решении, какой банк будет обслуживать оборонный сектор. Для Промсвязьбанка совпало несколько вещей. Во-первых, он попал под процедуру санации – и в этом смысле на банк в принципе обратили взор, ведь раньше это был частный банк. Во-вторых, у банка большая сеть. Вы правы, что это не критичная, но тем не менее важная составляющая – с точки зрения сопровождения расчетов. ОПК – это тысячи предприятий, многие из которых находятся в регионах. Другие банки, которые обсуждались, такой сеткой не располагают. Ну а в-третьих, важен в принципе размер банка с точки зрения его опыта работы с крупными клиентами, располагаемой инфраструктуры. Так что в моем понимании это решение было принято по совокупности факторов.

– Банк, который обслуживает сектор ОПК, почти наверняка станет санкционным.

–Да, с большой долей вероятности.

– Причем скорее всего это будут самые жесткие санкции – список SDN. Соответственно, руководитель банка, т. е. вы, претендент на включение в тот же список. Почему вы решили этим проектом заняться?

– Да, такой риск есть, что я попаду в SDN-лист. И я понимаю, что это скорее всего произойдет в обозримом будущем.

– Сейчас все ожидают новый пакет санкций после Нового года, а до этого ждали в 20-х числах ноября.

– У нас такая же информация. В силу объективных причин, связанных, так сказать, с подготовкой наших коллег, все сдвинулось на месяц-полтора вперед. Для меня лично санкции – это не проблема. Мне интересен проект, и эта работа для меня более значима, чем невозможность поехать в США. Не вижу серьезных ограничений для меня и моей семьи. Интерес работы в банке для меня превалирует.

– Это все равно как бы международная изоляция. Не только США.

– Ну она относительно международная. Есть и другие направления, другие страны, которые к этому относятся по-другому. Страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, страны СНГ. Это немало, да и с точки зрения бизнеса эти страны – хорошая возможность для развития.

– Какого бизнеса?

– Я имею в виду внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) Промсвязьбанка. Банк будет искать свое место в развивающейся системе, международных расчетах, нацвалютах с учетом большого опыта Промсвязьбанка в обслуживании ВЭД. Я не считаю, что банк окажется в изоляции. А для себя лично, повторюсь, я не вижу больших проблем. Для определения краткосрочных бизнес-решений все-таки важна определенность.