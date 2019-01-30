Первый зампред ЦБ: «Для Банка России важнее, чтобы гражданину было удобнее»

Ольга Скоробогатова – о том, в чем расходятся взгляды ЦБ и Сбербанка и как россияне станут в будущем расплачиваться за товары и услуги

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова Пресс-служба Банка России

Переговоры об интервью с первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой мы начали почти два года назад. Она говорит, что работает с 9.30 до позднего вечера и тяжело приходится всем: «Сейчас есть время только на звонки любимого мужа».

Она один из немногих топ-менеджеров, которые пришли в Центробанк с рынка. Скоробогатова курирует многие финтех-проекты, которые, если «полетят», могут изменить не только банковский бизнес, но вообще работу с персональными данными, включая госуслуги, и таким образом затронут всех в России.

Один такой проект многие (прежде всего бюджетники) уже успели опробовать – национальную карту «Мир». Не успела она завоевать место под солнцем, как Центробанк начал создавать ей конкурента – Систему быстрых платежей, которая позволит совершать переводы со счета на счет по номеру телефона, а со временем – и расплачиваться в магазинах без наличных и карт.

Этот и ряд других проектов ЦБ очень не нравится Сбербанку, поскольку угрожает его монополии в платежах. Госбанк, контрольный пакет которого принадлежит ЦБ, не поддерживал «Мир», а сейчас называет Систему быстрых платежей монополией и сопротивляется Единой биометрической системе (ЕБС): у Сбербанка есть аналоги и сейчас в этой странной конкуренции с регулятором-акционером он далеко впереди. Например, в его базе миллионы образцов биометрии россиян, а в ЕБС – тысячи. Все банки по закону должны собирать данные россиян для передачи в ЕБС, но Сбербанк, заявив о подключении к ней, продолжил наполнять свою базу – это на себе испытали сотрудники «Ведомостей».

Не удивительно, что наш разговор то и дело уходил к обсуждению Сбербанка. Он для Скоробогатовой как Волан-де-Морт: ЦБ не комментирует действующие банки и она ни разу не произнесла название банка, в наблюдательный совет которого входит.

Но не только это она обходит стороной. Например, она так и не ответила на вопрос, усилит ли Система быстрых платежей контроль государства над денежными потоками россиян.

«Развитие биометрии идет семимильными шагами»

– Сдавали ли вы свои данные в ЕБС – возможно, тестировали процесс в разных банках?

– Да, сдала, но при этом столкнулась с разными ситуациями. В одном банке я не смогла сдать свои данные в ЕБС, в другом все прошло успешно и регистрация в системе заняла у меня около пяти минут.

Некоторые банки вместо ЕБС передают данные клиентов в свои собственные биометрические системы, вводя клиентов в заблуждение. У нас уже есть большое количество жалоб по этому поводу: люди пошли за услугой, но, вместо того чтобы зарегистрировать их в ЕБС, банк передал их данные в другую систему. Мы будем разбираться с каждым из этих случаев, поскольку это недопустимо. Мы считаем, что банки должны нести за это ответственность, и уже работаем с нашей службой по защите прав потребителей над этими вопросами.

– Почему у вас не получилось сдать данные в ЕБС в одном из банков?