Совладелец Совкомбанка: «Почти все банкиры хотят продать свой банк, а мы нет»

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Сергей Хотимский, первый зампред правления, совладелец Совкомбанка Евгений Разумный / Ведомости

После масштабного отзыва лицензий Центробанком, начатого в 2013 г., а также крупнейших санаций 2017 г. частного бизнеса в секторе осталось не так много. Рынок изменился: одни игроки покинули его, другие, наоборот, в разы нарастили бизнес. Совкомбанк существенно вырос как раз в период «новейшей банковской истории»: если в 2013 г. его баланс был чуть менее 100 млрд руб., то сегодня это уже более 1 трлн руб. Росли с той скоростью, с которой зарабатывали, объясняет Сергей Хотимский и говорит, что с утра до ночи работает в банке с братом (Дмитрием Хотимским, совладельцем бизнеса), больше ничего не умеет и ни на что не претендует.

В интервью «Ведомостям» Хотимский рассказывает, как складывается конкуренция на рынке, и говорит, что сейчас лучшее время для банков с частным капиталом – при условии, что этот капитал у них есть. Хотя... «Есть Сбербанк – будем называть лопату лопатой, – который мог бы выдавить с рынка всех без исключения».

– Когда я готовилась к интервью, провела эксперимент: попросила коллег назвать три крупных частных банка, которые им первыми придут на ум. Поучаствовала практически вся редакция. Абсолютным чемпионом оказался Альфа-банк, его назвали 19 раз. Второе место занял «Тинькофф банк» – 11 раз, следующим шел Московский кредитный банк (МКБ), за ним – «дочки» иностранных банков. Совкомбанк назвали всего четыре раза. Как вы думаете, почему?

– По поводу Альфа-банка – справедливо. По поводу Совкомбанка – сложно сказать. Может быть, люди думают, что это государственный банк, либо считают нас небольшим банком. Но если по сути, то единственный банк, который меньше нас, но который назвали чаще, – это «Тинькофф». А здесь ситуация простая: «Тинькофф» больше нас по числу розничных клиентов и он не занимается корпоративным бизнесом. Среди населения он более узнаваемый. Потом, мы тратим на рекламу около 2 млрд руб. в год, а «Тинькофф» тратит 4 млрд. Это важный момент, который влияет на умы людей. Ну и еще момент: если бы вы доехали до Сибири, там ответы были бы совсем другими. Там бы МКБ никто не назвал, наверное. Ваша выборка – московская розница, и тут все логично.

– Но не обидно ли быть в 2 раза больше и иметь узнаваемость в 2 раза ниже?

– Нет. Мы вообще не про это, мы про то, кто сколько зарабатывает.

– «Тинькофф» хорошо зарабатывает.

– Да. Иногда они меньше нас зарабатывают, а когда мы меньше – мы не расстраиваемся. В чужой огород не смотрим. Если они зарабатывают – и хорошо, значит, в стране все хорошо, значит, и мы свое заработаем. У нас, знаете, черное и белое: есть хорошие и плохие банки. «Тинькофф» – это хороший банк, наш единомышленник. Мы с ним делаем одно общее дело: улучшаем банковскую систему, повышаем качество услуг. А к плохим банкам мы плохо относимся. Вот если бы в вашем списке прозвучал какой-нибудь дырявый банк, я бы действительно расстроился. А так меня радует, что сотрудники «Ведомостей» перечислили очень хорошие банки.

– Опять же, когда готовилась, посмотрела баланс Совкомбанка на январь 2013 г. Тогда у банка были активы 97,7 млрд руб. На сегодня это более 1 трлн руб. Фактически рост пришелся на новейшую историю российского банковского сектора. Извините за такое нелестное сравнение, но мы в последние годы видели не один банк с негативными историями, взлет которых как раз пришелся на период с 2013 г. Почему у Совкомбанка активный рост как раз в это время?