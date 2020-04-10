«Банк, выдавая кредит, рискует своими средствами только на 10%»Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский рассказывает о надежных богатых клиентах и о том, какие есть плюсы у кризиса
Владимир Верхошинский впервые встречает кризис в роли руководителя банка, причем крупнейшего частного банка страны. Самый тяжелый кризис можно обернуть в свою пользу, уверен главный управляющий директор (СЕО) Альфа-банка, например, именно сейчас крупным и продвинутым игрокам будет легче бороться за дефицитные кадры, которые работают в финтехе, потому что последних ждут тяжелые времена. Строить сейчас прогнозы Верхошинский считает «бесполезными упражнениями» и призывает сосредоточиться на работе. «Тот, кто хорошо поработает, выйдет из кризиса сильнее, чем был, как бы тяжело сейчас ни было», – сказал он в интервью «Ведомостям».
Самый необычный кризис
– Каждый кризис в чем-то особенный, а этот на моей памяти самый необычный, потому что фактически это не один кризис, а сразу три. Один связан с вирусом, второй – с падением цены на нефть, третий – управленческий. Управленческий в широком смысле: от того, как сейчас будут справляться люди в семьях, как будут справляться с кризисом компании, государственные власти разных стран, будет многое зависеть. Тот, кто сейчас будет собран, будет быстрее реагировать на ситуацию и оперативно принимать решения, сможет выйти из кризиса раньше и с меньшими потерями.
В этом году «Альфе» исполняется 30 лет, банк – ровесник современной России, прошел все кризисы и из каждого вышел сильнее. Во многом это благодаря культуре гибкости и быстроте реакции – мы сейчас работаем каждый день как за два, даже за три. Скорость – это в принципе отличие частных компаний от публичных компаний и госструктур, которые объективно обременены дополнительными бюрократическими процессами, в кризис это снижает скорость реакции.
– Любой банк – достаточно сложная структура и отличается тем, что не каждый его сотрудник имеет возможность полноценно работать удаленно. Например, из 24 000 сотрудников Альфа-банка только 16 000 в принципе могут работать в отрыве от рабочего места, и сегодня всем им установлены удаленные рабочие места. Вообще, мы хорошо отработали технический аспект [при введении ограничений, связанных с пандемией COVID-19], начали действовать на неделю раньше большинства коллег, а в сегодняшних условиях неделя – огромный срок. Я даже помню этот день: месяц назад, в воскресенье, мы собрали первый оперативный штаб, а сейчас у нас уже все по полочкам разложено. Кому-то достаточно просто доступа к корпоративной почте, а кто-то должен иметь доступ к клиентским данным, программированию, торговым терминалам, главной книге, телефонии и т. д. Все это разные уровни доступов и безопасности, которые мы обеспечили.
Кроме того, после первого же выступления президента мы решили не закрывать почти ни одного отделения, чтобы нашим клиентам не пришлось далеко ехать от дома, если потребуется решить какой-то финансовый вопрос. При этом мы максимально сократили количество сотрудников в отделениях, поскольку о них заботимся не меньше, чем о клиентах. Итого сейчас по факту из дома работает около 7000–8000 человек и еще несколько тысяч сотрудников сидят дома на самоизоляции для пересменки. Весь топ-менеджмент и я сам работаем в офисе каждый день (естественно, соблюдая все предписанные меры).