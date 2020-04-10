«Банк, выдавая кредит, рискует своими средствами только на 10%»

– Любой банк – достаточно сложная структура и отличается тем, что не каждый его сотрудник имеет возможность полноценно работать удаленно. Например, из 24 000 сотрудников Альфа-банка только 16 000 в принципе могут работать в отрыве от рабочего места, и сегодня всем им установлены удаленные рабочие места. Вообще, мы хорошо отработали технический аспект [при введении ограничений, связанных с пандемией COVID-19], начали действовать на неделю раньше большинства коллег, а в сегодняшних условиях неделя – огромный срок. Я даже помню этот день: месяц назад, в воскресенье, мы собрали первый оперативный штаб, а сейчас у нас уже все по полочкам разложено. Кому-то достаточно просто доступа к корпоративной почте, а кто-то должен иметь доступ к клиентским данным, программированию, торговым терминалам, главной книге, телефонии и т. д. Все это разные уровни доступов и безопасности, которые мы обеспечили.