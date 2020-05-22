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«Должны обязательно сохраниться анонимные электронные кошельки»

Гендиректор Qiwi Борис Ким рассказывает, как люди тратят деньги на самоизоляции и что будет дальше с картой рассрочки «Совесть»
Анна Михеева
Гендиректор Qiwi Борис Ким /Qiwi

«Кризис – это как коридор, который тебя зажал и отформатировал, и вопрос: видишь ты свет в конце тоннеля или не видишь», – говорит гендиректор Qiwi Борис Ким. Один из основателей крупнейшего платежного сервиса, он занял должность гендиректора компании в конце прошлого года, прямо накануне пандемии.

Когда Ким и его партнер Сергей Солонин создавали Qiwi, они построили независимую от банков инфраструктуру – платежные терминалы – и создали отдельный продукт – электронный кошелек, которым пользуется сейчас около 20 млн человек. Именно это и сделало их в итоге классической финтех-компанией, которая сейчас работает сразу в нескольких крупных сегментах и может компенсировать падение в одних ростом в других. Самое время, считает Ким, задуматься о стратегии и новых возможностях.

– Почему Сергей Солонин, руководивший компанией больше семи лет, отошел от операционного управления и возглавил совет директоров?

– Сергей стал CEO компании накануне IPO как человек, наиболее соответствующий этой позиции. Семь лет – большой срок. Он получил огромный опыт как CEO и в области GR – во время работы в ассоциации «Финтех» – и стал знаковой фигурой для рынка. Сейчас настало время ему использовать свои навыки другим образом, не на позиции, где нужно решать огромное количество операционных вопросов, а в роли председателя совета директоров, который занимается вопросами стратегии.

Кризис сужает поле для операционной деятельности, так как у вас не такой большой выбор. Операционный директор в такое время думает о контроле расходов, об их сокращении и оптимизации и занимается поиском новых источников дохода. И в том числе с точки зрения конкурентной среды: где-то возможности исчезают, но где-то появляются новые, т. е. с точки зрения стратегии кризис увеличивает возможности компании, поле для стратегического выбора, позволяет оторваться от плоскости и посмотреть, что компания в принципе делает. Поэтому очень важно, чтобы в это время во главе совета директоров стоял правильный человек, и Сергей с его знанием компании и рынка – это практически идеальный кандидат.

– В какой мере вы раньше участвовали в операционном управлении Qiwi? Как чувствуете себя в роли гендиректора, особенно сейчас, в кризис?

– Чувствую себя прекрасно. Я так или иначе всегда принимал участие в операционной работе, но приятно вернуться к ней в полную силу. Я много лет был председателем совета директоров Qiwi, поэтому всегда был погружен в работу компании и давно работаю с топ-менеджерами на разных уровнях. В отсутствие Сергея во время кругосветки операционные процессы были на них и мне, так что можно сказать, что командой мы стали давно.

– Отразилась ли пандемия на результатах компании в I квартале?

– Результаты I квартала – докризисные, но они включают еще расходы, связанные со сворачиванием операций Рокетбанка (убыток Рокетбанка в I квартале 2020 г. составил 660 млн руб., или $8,5 млн), и дополнительные резервы, созданные «Совестью». Чистая прибыль группы в I квартале составила 1754 млн руб. ($22,6 млн), чистая выручка – 6260 млн руб. ($80,5 млн). Прогноз по году мы не меняем – это рост чистой прибыли на 10–30% и на 3–13% – рост чистой выручки.

– Из-за пандемии платежное поведение населения сильно изменилось: в одних сегментах траты упали, в других – возросли. Где произошло самое заметное проседание?

– Все сегменты просели, но по-разному. Основной доход нам приносит e-commerce – 43% в чистой выручке. Да, платежная активность населения сильно снизилась, но e-commerce в целом растет по отношению к офлайн-магазинам за счет практически полного исчезновения последних. Мы, в отличие от универсальных банков, работаем только с определенными кластерами. И если в онлайн-продажах, например одежды и обуви, обороты снизились, то в сегменте цифровых развлечений – выросли.

– Например, в таких, как беттинг? (Спортивный беттинг – заключение пари на исход спортивного события.)
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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