– Больше всего упали продажи в каско – около 20%. Но и в этом сегменте хорошо удалось сохранить пролонгацию. Ограничительные меры в разных регионах работают по-разному: если в Москве и Санкт-Петербурге они достаточно жесткие, то есть регионы, в которых они гораздо мягче, где даже дилерам позволяли продолжать работать. Продажи автомобилей не останавливались во многих регионах, поэтому там падение значительно меньше. Но, например, в страховании имущества физических лиц – дач, квартир – мы выросли в сравнении с прошлым годом за апрель на 5%. Люди стали чаще страховать недвижимость.