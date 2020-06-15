«Страховать от коронавируса – безнравственно»Гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик о том, как следить за сотрудниками в удаленном режиме и что не так с системой ОСАГО
Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции вынудили страховощиков перестроиться и взаимодействовать с клиентами дистанционно. Но с возвращением к нормальному режиму один из крупнейших игроков, «РЕСО-гарантия», вернется к проверенному временем подходу – работе через агентов, говорит ее гендиректор Дмитрий Раковщик. Конечно, аналитика многое может сказать о страхователях, поэтому на стоимость страховки влияют цвет автомобиля и количество браков клиента. Но никто не знает клиента лучше, чем агент, поэтому сеть из 30 000 агентов Раковщик считает основным конкурентным преимуществом своей компании.
В интервью «Ведомостям» он рассказал, что не должно регулировать государство в ОСАГО, почему россияне не страхуют жилье от ЧС, какая связь между количеством браков и манерой вождения и как смотрит на российский страховой рынок акционер РЕСО – французская АХА.
– По двум причинам. Во-первых, я считаю, что это безнравственно. Во-вторых, в программе ДМС мы не всегда можем гарантировать услугу, если нам мешает это делать государство, а оно иногда мешает: все клиники закрыты, мы не можем оказать услугу по ДМС на прием внебольничных пневмоний – «скорая» повезет больного туда, где ей даст место городская подстанция.
Мы включили коронавирус и связанные с ним заболевания в страховое покрытие по ДМС. Страховать же от коронавируса как страхование жизни – это странно. Никакой статистики нет, это 100%-ная рулетка, а ответственная страховая компания не может себе позволить играть в рулетку.
Посмотрите внимательно, как выглядят продукты страхования от коронавируса: там выплата предусмотрена не при положительном результате теста, а в случае госпитализации, долгой нетрудоспособности (например, сверх 15 дней), т. е. вам делают продукт совсем невыплатным. Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании. Мы не сочли возможным делать это в массовом порядке, но, если нас запрашивают наши страхователи-юрлица, мы расширяем им страховое покрытие [для сотрудников] от несчастного случая (НС) и болезни на этот риск [коронавируса].
– Конечно, есть, и они удовлетворяются. Это крупные, чаще всего иностранные компании.
– Больше всего упали продажи в каско – около 20%. Но и в этом сегменте хорошо удалось сохранить пролонгацию. Ограничительные меры в разных регионах работают по-разному: если в Москве и Санкт-Петербурге они достаточно жесткие, то есть регионы, в которых они гораздо мягче, где даже дилерам позволяли продолжать работать. Продажи автомобилей не останавливались во многих регионах, поэтому там падение значительно меньше. Но, например, в страховании имущества физических лиц – дач, квартир – мы выросли в сравнении с прошлым годом за апрель на 5%. Люди стали чаще страховать недвижимость.
«РЕСО-гарантия» к кризису подошла в состоянии высокой ликвидности и достаточности капитала: основные вложения нашего инвестиционного портфеля – облигации Минфина, гособлигации в валюте. Мы всегда держим консервативную позицию по ликвидности и уровню капитализации. Но про весь рынок я не могу так сказать, потому что у игроков могут быть сложности. Именно поэтому регулятор и позволил не показывать отрицательную переоценку портфеля ценных бумаг. Правда, «РЕСО-гарантия» этим не пользуется.
Для меня главный критерий – результат страховой деятельности: если в балансе он растет, а комбинированный коэффициент убыточности снижается, значит, компания работает эффективно.