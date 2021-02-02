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Руководитель Sberbank International: «Наше будущее в Европе связано с развитием цифровых платформ»

Руководитель Sberbank International – о работе в условиях пандемии, успехе цифрового банка в Германии и продаже украинской «дочки»
Наталия Жукова
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank International Тимур Козинцев /Евгений Разумный / Ведомости

В разных странах пандемия так же – по-разному – повлияла на бизнес и благосостояние граждан. Международный блок Сбербанка с его семью дочерними банками в Европе и тремя банками на территории постсоветского пространства ощутил это в полной мере. В каждой стране своя глубина поражения, свои риски, свои программы поддержки для предпринимателей и населения и особенности регуляторики. О том, как пришлось справляться с этим многообразием, «Ведомостям» рассказывает Тимур Козинцев, возглавивший Sberbank International год назад. Опыт работы в иностранной юрисдикции он получил, будучи руководителем DenizBank, в котором работал с середины 2013 г. и сопровождал сделку по его продаже, закрытую в июле 2019 г.

– Какие итоги у пула зарубежных банков «Сбера» по основным финансовым показателям в 2020 г. в целом и где ситуация лучше – в Европе или СНГ? Какая динамика была в течение года, какие сейчас прогнозы?

– Пандемия стала настоящим ударом для всего мира, и, конечно, она повлияла на рынки нашего присутствия. В основном это ощущается в снижении активности клиентов. Мы приняли своевременные антикризисные меры и реструктурировали 30% кредитного портфеля (совокупный кредитный портфель группы «Сбербанк Европа» по итогам 2019 г. составлял 8,3 млрд евро, следует из отчетности по МСФО. – «Ведомости»), а оптимизация операционных расходов составила около 7% относительно первоначального бизнес-плана, не учитывавшего эффект от пандемии. Эти меры позволили во всех дочерних банках смягчить негативный эффект. Более точно можно будет сказать в конце I квартала, но, если подводить предварительные итоги года, уже сейчас можно сказать, что в Европе, в силу того что на нее пришелся основной удар COVID-19, ситуация остается напряженной. Вы видите, что отдельные страны опять вводят абсолютный локдаун, поэтому и прогноз здесь хуже. Скорее всего, нам не удается достичь показателей операционного дохода 2019 г., так как пандемия в Европейском регионе сильнее затронула наших клиентов, чем в СНГ. Это связано в том числе с уменьшением количества совершаемых операций из-за снижения клиентской активности. В СНГ другая ситуация: мы ожидаем, что наши результаты в Белоруссии и Казахстане, несмотря на пандемию, в части операционных доходов будут лучше показателей 2019 г. примерно на 10%, а покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами вырастет примерно на 2 п. п.

– Задел 2019 г. смягчает ситуацию? Год был чрезвычайно удачным для дочернего банка в Европе. За счет чего?

– Год действительно был особенным, с рекордными финансовыми результатами. Этому в немалой степени способствовала активная работа менеджмента по нескольким направлениям. В первую очередь это фокусировка на наиболее перспективных высокомаржинальных сегментах – розница, включая микробизнес (индивидуальные предприниматели, самозанятые), и малый и средний бизнес. В них объемы операций по кредитованию и операционные доходы выросли на 6 и 4% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных