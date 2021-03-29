Игорь Лаппи: Тот, кто умеет считать, сможет заработать на ОСАГО

В год пандемии COVID-19 Совкомбанк не только вошел в список системно значимых банков, но и буквально ворвался на страховой рынок, купив «дочек» сразу двух крупных международных компаний. В феврале была закрыта сделка по приобретению «Либерти», специализирующейся на моторном страховании, а в декабре объявлено о покупке старейшего в России страховщика жизни – «Метлайфа». Обе компании обошлись более чем в 5 млрд руб.