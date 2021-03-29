Игорь Лаппи: Тот, кто умеет считать, сможет заработать на ОСАГО

Игорь Лаппи: Тот, кто умеет считать, сможет заработать на ОСАГОГендиректор «Совкомбанк страхования» Игорь Лаппи объясняет, зачем системно значимому банку внезапно понадобились сразу два страховщика
В год пандемии COVID-19 Совкомбанк не только вошел в список системно значимых банков, но и буквально ворвался на страховой рынок, купив «дочек» сразу двух крупных международных компаний. В феврале была закрыта сделка по приобретению «Либерти», специализирующейся на моторном страховании, а в декабре объявлено о покупке старейшего в России страховщика жизни – «Метлайфа». Обе компании обошлись более чем в 5 млрд руб.
Игорь Лаппи – банковский топ-менеджер, которому теперь приходится осваивать и страхование. После покупки банком страховых активов он стал гендиректором «Совкомбанк страхования» (бывшая «Либерти страхование»), а в этом году возглавил совет директоров «Совкомбанк жизни».
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