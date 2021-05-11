«Углеродная экономика в ближайшие 30 лет точно будет определять всю энергетическую повестку»Первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов о создании рынка углеродных квот в России, доходности юниорных проектов и «зеленом» финансировании
Мировой рынок «зеленого» финансирования достиг $1,2 трлн, подсчитали в международной организации Climate Bonds Initiative (CBI). По данным CBI, большую часть рынка cоставляют инвестиции в энергетический сектор, затем идут низкоуглеродное строительство, транспорт, водная инфраструктура и управление отходами. В России первый выпуск «зеленых» облигаций состоялся только в 2018 г. и сейчас, по данным «Эксперт РА», объем этого рынка в стране составляет около $2 млрд. 60% российского рынка «зеленого» финансирования, по собственной оценке, контролирует Газпромбанк.
Куратор развития сырьевых активов в Газпромбанке Роман Панов в интервью «Ведомостям» рассказал, почему банк делает ставку на «зеленые» инициативы, сколько потребуется средств на первые ESG-проекты и сможет ли мир отказаться от нефти, газа и угля.
— Газпромбанк начал активно заявлять о себе в сфере устойчивого развития (ESG) в 2020 году. В частности, создан совет по ESG, клиентам предлагаются консультации по улучшению позиций в ESG-рейтингах. С чем связан такой интерес?
К 2020-му г. общий объем финансовых ресурсов, реализованный в рамках политики ESG во всем мире, составил $50 трлн. Вы просто вдумайтесь в эту цифру! Ежегодно с 2014 года доля финансирования, соответствующего целям устойчивого развития, увеличивается в среднем в три раза. Поэтому объемы финансирования, которые банк реализует в рамках «зеленой» повестки, уже очень существенны. На сегодняшний день Газпромбанк осуществляет более 60% общего объема финансирования в российскую «зеленую» энергетику.
— Какие российские компании наиболее активно проявляют интерес к ESG?
Все больше компаний будут присоединяться к реализации этой политики, поскольку фундаментальные факторы, в частности принятое решение ООН по следованию целям устойчивого развития, заставляют крупнейшие, крупные и средние компании соответствовать этим требованиям.
— Такие компании вы охотнее кредитуете?
Поскольку мы руководствуемся в рамках текущей деятельности существующими нормативами, то мы ко всем компаниям относимся одинаково. Другой вопрос, что проекты, отвечающие таким требованиям, получают более высокую оценку.
Мы работаем со всеми клиентами по вопросам внедрения принципов устойчивого развития и помогаем им в разработке ESG-политики и её внедрении. Стимулом выступает возможность привлечения более дешевого, защищённого и долгосрочного финансирования. Это один из немногих элементов международного финансирования, который на сегодняшний момент не находится под ограничениями. Более того, новая редакция постановления правительства №541 предполагает возможность кредитовать проекты с компенсацией процентной ставки по кредиту, ранее была только возможность компенсации ставки купонного дохода при выпуске «зеленых» облигаций.
— Приведете пример? На сколько может отличаться стоимость долгового финансирования обычного проекта и ESG при прочих равных?