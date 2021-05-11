«Углеродная экономика в ближайшие 30 лет точно будет определять всю энергетическую повестку»

Мы работаем со всеми клиентами по вопросам внедрения принципов устойчивого развития и помогаем им в разработке ESG-политики и её внедрении. Стимулом выступает возможность привлечения более дешевого, защищённого и долгосрочного финансирования. Это один из немногих элементов международного финансирования, который на сегодняшний момент не находится под ограничениями. Более того, новая редакция постановления правительства №541 предполагает возможность кредитовать проекты с компенсацией процентной ставки по кредиту, ранее была только возможность компенсации ставки купонного дохода при выпуске «зеленых» облигаций.