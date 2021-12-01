Газета
Финансы / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Клиенты приходят к нам, когда хотят инвестировать, а не просто спекулировать»

Глава «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов о рациональном поведении на фондовом рынке
Екатерина Литова
Владимир Потапов, глава (СEO) «ВТБ капитал инвестиций», старший вице-президент банка ВТБ / Андрей Гордеев / Ведомости

В кабинете руководителя брокерского бизнеса ВТБ Владимира Потапова (который, к слову, предпочитает работать стоя) на стенах – произведения российских современных художников: Марии Сафроновой, Таисии Коротковой, Антона Кузнецова, Сергея Скутару и др. Потапов говорит, что искусство – тоже часть инвестиционного портфеля, но все же больше хобби и источник вдохновения.

В своем первом интервью «Ведомостям» он объясняет, что российскому фондовому рынку дал приток розничного инвестора, с какой суммы можно начать инвестировать (спойлер – с 5000 руб. или $100) и почему предлагать клиенту купить один продукт – неправильно.

– Инвестор, если он пришел на рынок не спекулировать, а за накоплениями, знает, что сбережения надо диверсифицировать. Какую часть из них российскому инвестору следует хранить в валюте, какую в рублях?

– Универсального решения, подходящего всем, тут нет. Диверсификация однозначно важна. Но какие пропорции соблюдать, диверсифицируя свой портфель, – вопрос индивидуальный. Это зависит от того, в какой валюте у вас больше трат. Если американцы живут в долларах, то у них и основная часть сбережений, естественно, в американском долларе. Соответственно, в России большая часть сбережений может быть в рубле, особенно учитывая ту дополнительную доходность, которую могут принести рублевые активы. Но если мы предполагаем, что у человека есть не только рублевые расходы, но и в других валютах, то логично и правильно часть сберегать в них.

– А вы сами в чем храните сбережения?

– В облигациях, акциях, в недвижимости, в pre-IPO-инвестициях, депозитах. У меня как раз диверсифицированный набор по активам и валютам, с уклоном в активы, которые потенциально должны опережать инфляцию, в классическом понимании – более рискованные активы.

– Тема инфляции сейчас важна для инвесторов. Все советуют вкладывать в защищенные активы – коммодитиз, сырьевые рынки, золото, но некоторые считают, что сейчас даже рынок акций сильно перегрет из-за того, что рынки в последние годы накачивали (в том числе центробанки), и что даже этот пласт активов может в какой-то момент упасть. В связи c этим советуют вкладывать в те же криптовалюты. Как вы считаете, какие активы сейчас защищены от инфляции?

– Теоретически упасть может любой актив. Поэтому кроме диверсификации по валютам еще более важный вопрос – диверсификация по классам активов (акции, облигации, недвижимость и т. п.). Риски валюты часто компенсируются более высокими процентными ставками. Разные активы ведут себя совсем не одинаково, отсюда и правило – не складывать все яйца в одну корзину. Стратегически держать акции обязательно нужно, потому что, если компания, в которую вы инвестируете, будет конкурентоспособна через 10–15 лет, она будет стоить значительно дороже, отдача на капитал у компаний выше инфляции, а вы становитесь полноправным акционером.

– А если говорить о пропорциях?

– Здесь нужно понимать в первую очередь цель клиента и его индивидуальную ситуацию. Например, когда к нам приходит клиент, прежде чем сформировать с ним портфель, надо как минимум понять период, в течение которого ему не потребуются вложенные деньги.

Если клиент приходит с целью разместить деньги до года, то это или управление краткосрочной ликвидностью (например, сейчас интересные возможности дает рынок облигаций после повышения ставки ЦБ), или спекуляция. Во втором случае помочь клиенту сложнее, обычно такие клиенты редко доверяют мнению профессионалов. У нас клиенту с горизонтом инвестирования до года робот или консультант в принципе не даст возможность выбрать портфель, состоящий только из акций или с их значительной долей.

Доля акций в портфеле – вопрос очень индивидуальный. Если посмотреть на американскую статистику, то у них доля акций 60–65% и может доходить до 70%. В российской практике акции составляют 30–40% портфеля.

– А остальное в портфелях наших инвесторов – это что?

– Облигации, сырьевые товары, фонды, альтернативные инвестиции (недвижимость и прямые инвестиции).

– То есть наш инвестор более консервативный?
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных