– Универсального решения, подходящего всем, тут нет. Диверсификация однозначно важна. Но какие пропорции соблюдать, диверсифицируя свой портфель, – вопрос индивидуальный. Это зависит от того, в какой валюте у вас больше трат. Если американцы живут в долларах, то у них и основная часть сбережений, естественно, в американском долларе. Соответственно, в России большая часть сбережений может быть в рубле, особенно учитывая ту дополнительную доходность, которую могут принести рублевые активы. Но если мы предполагаем, что у человека есть не только рублевые расходы, но и в других валютах, то логично и правильно часть сберегать в них.