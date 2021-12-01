«Клиенты приходят к нам, когда хотят инвестировать, а не просто спекулировать»Глава «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов о рациональном поведении на фондовом рынке
В кабинете руководителя брокерского бизнеса ВТБ Владимира Потапова (который, к слову, предпочитает работать стоя) на стенах – произведения российских современных художников: Марии Сафроновой, Таисии Коротковой, Антона Кузнецова, Сергея Скутару и др. Потапов говорит, что искусство – тоже часть инвестиционного портфеля, но все же больше хобби и источник вдохновения.
В своем первом интервью «Ведомостям» он объясняет, что российскому фондовому рынку дал приток розничного инвестора, с какой суммы можно начать инвестировать (спойлер – с 5000 руб. или $100) и почему предлагать клиенту купить один продукт – неправильно.
– Универсального решения, подходящего всем, тут нет. Диверсификация однозначно важна. Но какие пропорции соблюдать, диверсифицируя свой портфель, – вопрос индивидуальный. Это зависит от того, в какой валюте у вас больше трат. Если американцы живут в долларах, то у них и основная часть сбережений, естественно, в американском долларе. Соответственно, в России большая часть сбережений может быть в рубле, особенно учитывая ту дополнительную доходность, которую могут принести рублевые активы. Но если мы предполагаем, что у человека есть не только рублевые расходы, но и в других валютах, то логично и правильно часть сберегать в них.
– В облигациях, акциях, в недвижимости, в pre-IPO-инвестициях, депозитах. У меня как раз диверсифицированный набор по активам и валютам, с уклоном в активы, которые потенциально должны опережать инфляцию, в классическом понимании – более рискованные активы.
– Теоретически упасть может любой актив. Поэтому кроме диверсификации по валютам еще более важный вопрос – диверсификация по классам активов (акции, облигации, недвижимость и т. п.). Риски валюты часто компенсируются более высокими процентными ставками. Разные активы ведут себя совсем не одинаково, отсюда и правило – не складывать все яйца в одну корзину. Стратегически держать акции обязательно нужно, потому что, если компания, в которую вы инвестируете, будет конкурентоспособна через 10–15 лет, она будет стоить значительно дороже, отдача на капитал у компаний выше инфляции, а вы становитесь полноправным акционером.
– Здесь нужно понимать в первую очередь цель клиента и его индивидуальную ситуацию. Например, когда к нам приходит клиент, прежде чем сформировать с ним портфель, надо как минимум понять период, в течение которого ему не потребуются вложенные деньги.
Если клиент приходит с целью разместить деньги до года, то это или управление краткосрочной ликвидностью (например, сейчас интересные возможности дает рынок облигаций после повышения ставки ЦБ), или спекуляция. Во втором случае помочь клиенту сложнее, обычно такие клиенты редко доверяют мнению профессионалов. У нас клиенту с горизонтом инвестирования до года робот или консультант в принципе не даст возможность выбрать портфель, состоящий только из акций или с их значительной долей.
Доля акций в портфеле – вопрос очень индивидуальный. Если посмотреть на американскую статистику, то у них доля акций 60–65% и может доходить до 70%. В российской практике акции составляют 30–40% портфеля.
– Облигации, сырьевые товары, фонды, альтернативные инвестиции (недвижимость и прямые инвестиции).