Газета
Финансы / Интервью Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

Основатель бразильского Nubank не зря брал пример с «Тинькофф банка»

На биржу стартап Давида Велеса пришел с капитализацией $45 млрд
Софья Корепанова
Основатель, гендиректор гендиректор Nubank Давид Велес / JUSTIN LANE / EPA / ТАСС

Интернет-издание TechCrunch называет бразильский Nubank крупнейшим цифровым банком мира по количеству клиентов. Согласно проспекту ценных бумаг на 30 сентября этого года, у него было 47 млн розничных клиентов и 1,1 млн компаний малого и среднего бизнеса. 8 декабря банк провел IPO на NYSE, разместив акций на $2,6 млрд при общей оценке бизнеса в $41,5 млрд. На следующий день котировки взлетели до $11,5, правда, сейчас акции торгуются близко к цене размещения – по $9,8.

На идею создать Nubank Давида Велеса натолкнул личный негативный опыт. Приехав работать в Бразилию, он решил открыть счет в банке, рассказывал Велес интернет-изданию Rest of World. Ему пришлось сдать сумку в камеру хранения, пройти придирчивую проверку на входе у охраны, долго ждать своей очереди и потом общаться с сотрудником, который как будто делал большое одолжение, снизойдя до разговора с клиентом. Всего в банке он потратил два часа, а потом еще пять месяцев ждал, пока ему откроют счет. «Пять из 10 крупнейших бразильских компаний – это банки. Крупнейшие компании Мексики и Колумбии – это банки: крупные олигополии, не имевшие конкуренции на протяжении десятилетий. Никто не осмеливается конкурировать с ними, потому что они часто контролируются самыми большими или богатыми семьями с хорошими связями. Это очень зарегулированная отрасль», – говорил Велес.

В 2013 г. пять банков – Itau Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil и Caixa – контролировали 80% бразильского рынка. Их клиентам приходилось платить огромные комиссии практически за все: за ведение счета, за обслуживание кредитных карт, за sms-уведомления, за страховку от мошенничества и т. д. «Бразильские банки – отстой. Так было всегда и так будет всегда», – жаловался один из местных приятелей Велесу. Велес рискнул бросить вызов этим банкам, тем более что в стране началась либерализация финансового рынка. Его отговаривали все. Знакомые говорили, что местные банкиры задействуют все связи и раздавят и его бизнес, и его самого, даже могут заказать убийство Велеса или же, когда у него появятся дети, похитить их. Ничего такого не произошло. В итоге Nubank по капитализации уступает в Латинской Америке только бразильскому Itau Unibanco ($45 млрд против $55 млрд), а банкиры в странах, где он работает, уменьшают комиссии и развивают онлайн-обслуживание. «Nubank никогда не мог быть основан местным жителем, – говорил Велес Forbes. – Для этого требовался инвестор из Кремниевой долины, который слышал историю о крошечном муравье, который бросил вызов слону и добился успеха».

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных