Основатель бразильского Nubank не зря брал пример с «Тинькофф банка»

В 2013 г. пять банков – Itau Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil и Caixa – контролировали 80% бразильского рынка. Их клиентам приходилось платить огромные комиссии практически за все: за ведение счета, за обслуживание кредитных карт, за sms-уведомления, за страховку от мошенничества и т. д. «Бразильские банки – отстой. Так было всегда и так будет всегда», – жаловался один из местных приятелей Велесу. Велес рискнул бросить вызов этим банкам, тем более что в стране началась либерализация финансового рынка. Его отговаривали все. Знакомые говорили, что местные банкиры задействуют все связи и раздавят и его бизнес, и его самого, даже могут заказать убийство Велеса или же, когда у него появятся дети, похитить их. Ничего такого не произошло. В итоге Nubank по капитализации уступает в Латинской Америке только бразильскому Itau Unibanco ($45 млрд против $55 млрд), а банкиры в странах, где он работает, уменьшают комиссии и развивают онлайн-обслуживание. «Nubank никогда не мог быть основан местным жителем, – говорил Велес Forbes. – Для этого требовался инвестор из Кремниевой долины, который слышал историю о крошечном муравье, который бросил вызов слону и добился успеха».