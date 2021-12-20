Основатель бразильского Nubank не зря брал пример с «Тинькофф банка»На биржу стартап Давида Велеса пришел с капитализацией $45 млрд
Интернет-издание TechCrunch называет бразильский Nubank крупнейшим цифровым банком мира по количеству клиентов. Согласно проспекту ценных бумаг на 30 сентября этого года, у него было 47 млн розничных клиентов и 1,1 млн компаний малого и среднего бизнеса. 8 декабря банк провел IPO на NYSE, разместив акций на $2,6 млрд при общей оценке бизнеса в $41,5 млрд. На следующий день котировки взлетели до $11,5, правда, сейчас акции торгуются близко к цене размещения – по $9,8.
На идею создать Nubank Давида Велеса натолкнул личный негативный опыт. Приехав работать в Бразилию, он решил открыть счет в банке, рассказывал Велес интернет-изданию Rest of World. Ему пришлось сдать сумку в камеру хранения, пройти придирчивую проверку на входе у охраны, долго ждать своей очереди и потом общаться с сотрудником, который как будто делал большое одолжение, снизойдя до разговора с клиентом. Всего в банке он потратил два часа, а потом еще пять месяцев ждал, пока ему откроют счет. «Пять из 10 крупнейших бразильских компаний – это банки. Крупнейшие компании Мексики и Колумбии – это банки: крупные олигополии, не имевшие конкуренции на протяжении десятилетий. Никто не осмеливается конкурировать с ними, потому что они часто контролируются самыми большими или богатыми семьями с хорошими связями. Это очень зарегулированная отрасль», – говорил Велес.
В 2013 г. пять банков – Itau Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil и Caixa – контролировали 80% бразильского рынка. Их клиентам приходилось платить огромные комиссии практически за все: за ведение счета, за обслуживание кредитных карт, за sms-уведомления, за страховку от мошенничества и т. д. «Бразильские банки – отстой. Так было всегда и так будет всегда», – жаловался один из местных приятелей Велесу. Велес рискнул бросить вызов этим банкам, тем более что в стране началась либерализация финансового рынка. Его отговаривали все. Знакомые говорили, что местные банкиры задействуют все связи и раздавят и его бизнес, и его самого, даже могут заказать убийство Велеса или же, когда у него появятся дети, похитить их. Ничего такого не произошло. В итоге Nubank по капитализации уступает в Латинской Америке только бразильскому Itau Unibanco ($45 млрд против $55 млрд), а банкиры в странах, где он работает, уменьшают комиссии и развивают онлайн-обслуживание. «Nubank никогда не мог быть основан местным жителем, – говорил Велес Forbes. – Для этого требовался инвестор из Кремниевой долины, который слышал историю о крошечном муравье, который бросил вызов слону и добился успеха».