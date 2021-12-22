«Клиенты Western Union пересылают деньги независимо от политических отношений»Гендиректор Western Union Хикмет Эрсек рассказывает, чем российский платежный рынок отличается от зарубежных
Когда «Ведомости» разговаривают с руководителями глобальных компаний об их бизнесе в России, в интервью нередко участвуют директора российских подразделений. Благодаря такому тандему легче углубиться в детали. Но генеральному директору Western Union Хикмету Эрсеку помощник не потребовался, хотя компания работает в 200 странах и всё обо всех знать невозможно. Это свидетельствует о роли российского рынка в бизнесе Western Union, хотя компания не раскрывает, какая доля приходится на Россию. Эрсек поделился не только оценкой сегодняшней ситуации и прогнозами, но и ретроспективным взглядом. Он помнит многое, поскольку провел в Western Union больше 20 лет из тех 30, которые компания присутствует в нашей стране.
Интервью «Ведомостям» Эрсек дает в последние дни работы на посту гендиректора. «Пора передавать эстафету», – говорит он. После Нового года Эрсек на полгода станет советником Western Union, чтобы помочь своему преемнику без спешки войти в курс дела.
– Я провел треть жизни с Western Union и более 11 лет – главным исполнительным директором. Управление этой компанией – одна из величайших привилегий и невероятный опыт в моей жизни. Но пришло время передавать эстафету. В конце 2021 г. этот пост займет Девин Макгранахан, он продолжит работать над стратегией по ускорению развития Western Union, а я до середины 2022 г. останусь в компании специальным советником. Девин − проверенный руководитель, он больше 25 лет работает с компаниями в сфере финансовых услуг, с ведущими компаниями на глобальном рынке. В Western Union он перешел из Fiserv, глобального поставщика технологических решений для платежей и финансовых услуг, где занимал должности исполнительного вице-президента и старшего президента группы Global Business Solutions.
– Моя основная задача – обеспечить успешное введение в должность Девина. И теперь я планирую больше времени проводить с близкими. Это более чем приятно после 20 с лишним лет активной работы с большим количеством командировок. А затем – кто знает, что меня ждет в будущем?
– Знаете, что движет всеми нами в Western Union? Непоколебимое уважение и любовь к нашим клиентам. Эти люди – граждане мира. Денежный перевод – это не просто отправление денег, это отправление своей любви и поддержки.
Вы знаете, почему я решил работать в Western Union? Я жил в Австрии, а мой отец жил в Турции, и ему срочно нужны были деньги, чтобы пойти в аптеку и купить лекарство от сердца. Тогда было сложно отправить деньги из Австрии в Турцию, на это требовалось 3–5 дней из-за бюрократии. Но была компания Western Union, которая сделала перевод незамедлительно. И я подумал: если у меня отец живет в другой стране, то, вероятно, подобная связь с их родными есть и у миллионов других людей в мире. И эту связь помогает поддерживать Western Union.
Размышляя о последних двух десятилетиях, могу сказать, что горжусь всем, что мы, команда Western Union, сделали для наших клиентов.
Сеть Western Union выросла и теперь охватывает почти все страны. Мы превратили комплаенс в конкурентное преимущество, что еще больше укрепило доверие к компании. Мы основали и вырастили цифровой бизнес, который дал больше возможностей для денежных переводов, дал гибкость сервиса. Во время пандемии мы внедрили инновации, предоставив доступ к своим услугам для всех, обеспечивая жизненно важную связь между людьми по всему миру.
«Глобальные компании должны работать вместе с правительствами»
– С тех пор как в марте 2020 г. ВОЗ заявила о глобальной пандемии, мы стали жить в новых реалиях, в другой среде. Мы работаем в условиях локдаунов, без путешествий. Отправление и получение денег через цифровые каналы стало расти, [потребительское] поведение людей изменилось. Точки, чтобы цифровизация остановилась или повернулась вспять, уже не будет. Но это совсем не означает, что наличные исчезнут. Особенно если мы говорим о России – такой большой стране с населением около 150 млн человек. Независимо от места проживания – в Москве, Санкт-Петербурге или далеких регионах – люди хотят иметь доступ к товарам, финансовым услугам, платежам. Я вижу, что в России Сбербанк и некоторые другие компании, например ВТБ или МТС, проделали огромную работу в этом направлении.
В то же время нам надо быть предельно осторожными и, пока социальная среда меняется с учетом цифровизации, необходимо заботиться о том, чтобы не исключать кого-то из этой среды, а, наоборот, как можно больше людей ввести в нее. Ведь у 1,7 млрд человек в мире до сих пор нет смартфонов, а значит, и доступа к цифровым услугам, т. е. эти 1,7 млрд человек не имеют возможности [удаленно] открыть счет в банке.
Тем не менее цифровизация ускоряется, конкуренцию банкам теперь составляет еще и множество финтех-компаний, и вопрос в том, какие банки смогут адаптироваться к этим изменениям, а какие нет.
– Абсолютно. Ориентированным на людей, если речь идет о государстве. Посмотрите на политические и экономические изменения в мире за последние 4–5 лет. Стала больше заметна защита границ. Государства все больше защищают свои экономики и решают [главным образом] свои проблемы. И не хватает долгосрочной перспективы с точки зрения инклюзивности. В то время как решаются вопросы по защите пространства, электорату [удержанию его лояльности], отходят на задний план проблемы, общие для всего мира. Скажем, проблема изменения климата существует независимо от того, кто руководит государством. Правительства должны думать о людях, а не о следующих выборах, необходимо, чтобы [между ними] было некое единство в [решении общечеловеческих проблем]. Важно, чтобы роль правительств не ограничивалась решением проблем внутри конкретной страны.