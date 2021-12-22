– С тех пор как в марте 2020 г. ВОЗ заявила о глобальной пандемии, мы стали жить в новых реалиях, в другой среде. Мы работаем в условиях локдаунов, без путешествий. Отправление и получение денег через цифровые каналы стало расти, [потребительское] поведение людей изменилось. Точки, чтобы цифровизация остановилась или повернулась вспять, уже не будет. Но это совсем не означает, что наличные исчезнут. Особенно если мы говорим о России – такой большой стране с населением около 150 млн человек. Независимо от места проживания – в Москве, Санкт-Петербурге или далеких регионах – люди хотят иметь доступ к товарам, финансовым услугам, платежам. Я вижу, что в России Сбербанк и некоторые другие компании, например ВТБ или МТС, проделали огромную работу в этом направлении.