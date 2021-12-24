«Договоренности, что собственник что-то обещает, а мы все прощаем, быть не может»Гендиректор АСВ Юрий Исаев рассказывает о новых приоритетах агентства и от чего зависит реформа системы страхования вкладов
Деятельность Агентства по страхованию вкладов помогает государству сохранить финансовую стабильность, а людям и бизнесу спасти деньги, если с их банком что-то случилось, не потеряв доверие к банковской системе. Гендиректор АСВ Юрий Исаев гордится, что даже в 2014–2017 гг. – когда агентство вернуло 1,5 трлн руб. трем миллионам вкладчиков 267 банков, выплаты производились всегда в срок.
С тех пор как ЦБ начал очистку банковского сектора, система страхования вкладов распространилась не только на частных вкладчиков, а еще на предпринимателей, малый бизнес, НКО. На очереди – средний и крупный бизнес. Но дополнительных инициатив от АСВ здесь можно ждать, когда агентство расплатится с ЦБ, который финансировал страховые выплаты в годы пиковых нагрузок. Исаев надеется, что это произойдет до конца 2023 г.
Агентство расплачивается по кредиту ЦБ за счет взносов банков в фонд страхования и средств, которые удается взыскать в том числе с недобросовестных собственников рухнувших банков. Для них АСВ – суровый, ничего не прощающий кредитор. И все же, уверен Исаев, работа его команды невозможна «без человеческого отношения»: не все банки рушатся из-за бесчестных собственников, бывает, что люди просто не справились с бизнесом. Понять, кто есть кто, и найти единственно верный выход из положения – большая ответственность и психологическое напряжение, считает Исаев, открывая в интервью «Ведомостям» неожиданную сторону работы АСВ, его топ-менеджеров и сотрудников.
– Все познается в сравнении. С 2004 по 2012 г. было 130 страховых случаев со страховой ответственностью 73 млрд руб. А в следующие девять лет – с 2013 по 2021 г. – мы прошли через 388 страховых случаев. Пик пришелся на 2014–2017 гг., когда мы выплатили более 1,5 трлн руб. трем миллионам вкладчиков 267 банков.
Это были экстремальные нагрузки на агентство, но все эти пиковые годы мы прошли без серьезных эксцессов. Выплаты производились всегда в срок. Во многом наша работа без сбоев в непростые периоды повлияла и на уровень доверия к банкам, о котором вы говорите, – несмотря на все, оно сохранилось. Средства физических лиц в банках с 2013 г. выросли в 2,5 раза и продолжают расти.
За эти годы было много интересного, неожиданного и даже странного поначалу. Было удивительно, когда в ликвидацию стали попадать банки, в которых практически полностью отсутствовало имущество. В какой-то момент мы были поражены не столько масштабам выстроенных схем, сколько реальному бандитизму. История помнит, как незадолго до отзыва лицензии в банках сгорали серверы, затапливались серверные комнаты, пропадали машины с документами. Грузовики с моста с кредитными досье в реку падали...
Надо сказать, что расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью. Если бы начало расчистки совпало с началом финансового кризиса, мог бы случиться «идеальный шторм». Но этого не произошло. И нам во многом повезло, что Банк России тогда начал этот очень сложный процесс. Конечно, если рассуждать с позиции прожитых лет, хотелось бы, чтобы оздоровление началось раньше. Тогда бы у нас и таких пиковых нагрузок не было. Все-таки одно дело, когда у тебя 20–30 отзывов лицензий в год, а другое – 70.
Мой опыт показывает, что, к сожалению, несмотря на возможность набирать дополнительный персонал, эмоциональные нагрузки и перенапряжение в коллективе от этого не снимаются. В конечном итоге весь объем ответственности в результате принятия жестких решений замыкается на достаточно ограниченный круг руководителей.
Юрий Исаев
Мы, прежде всего, работаем с людьми. Люди сталкиваются с нами в тревожный момент отзыва у банка лицензии. Конечно, вокруг нас концентрируется много человеческих проблем. И некоторые сотрудники с высочайшим уровнем профессионализма в какой-то момент перестают соответствовать своим должностям просто в силу эмоционального выгорания, следствием которого зачастую является безразличие. Буква закона важна, но действовать исключительно по букве закона без человеческого отношения, когда ты работаешь с людьми, нельзя.
– Приходится справляться. И не только мне, но и большинству коллег. С этим справляться, конечно, сложнее, чем с оценкой рисков или с профессиональным ростом. Потому что это вопрос, глубоко зашитый в нашем внутреннем «я»: «Насколько я готов реагировать на человеческие проблемы как на свои собственные?» Ты не можешь отгородиться от их беды, иначе ты перестаешь быть человеком и становишься рациональной единицей, профессионалом в железных доспехах. С другой стороны, если реагировать слишком эмоционально на каждый случай, то в какой-то момент просто не сможешь работать.
Мы для себя определили приоритетом в развитии АСВ на ближайшие годы несколько принципиальных вещей. Первое – акцент на социально ответственной поведенческой модели. Сегодня государственные структуры все больше внедряют сервисные подходы во взаимодействии с населением – у общества есть запрос на открытый, доверительный и, главное, понятный диалог. Мы это тоже чувствуем и в соответствии с этим меняем нашу работу. Буквально на этой неделе было принято решение о создании в АСВ подразделения – службы поддержки кредиторов и заемщиков, которая займется трансформацией коммуникационной модели. Второе – это, безусловно, технологическая трансформация, мы сейчас работаем над усовершенствованием нашего IT. Третье – минимизация издержек, связанных с ликвидационным блоком. Но на первое место я ставлю именно вопросы социальной ответственности.
«Попытки нащупать идеальную модель будут продолжаться долго»
– Главное изменение, которое лично я ощущаю, касается восприятия банковского бизнеса как такового. Раньше мы сталкивались с тем, что банк воспринимался собственниками как свой карман, откуда можно всегда взять денег и потратить на кредитование собственных бизнес-проектов – и это в лучшем случае. В худшем – на покупку самолета, яхты, дома.
Сейчас все-таки появилось понимание, что банк – это ответственный и не просто регулируемый, а зачастую жестко регулируемый бизнес.
Еще одно изменение – возросшая роль технологий в вопросах конкуренции. Раньше более важную роль играла ценовая конкуренция, когда можно было привлечь клиента высокими ставками по депозиту, квазивыгодными условиями по кредитам. Сегодня для эффективной работы банку важно иметь определенные технологические преимущества. Прежде всего, современную IT-платформу. Стремительное развитие технологий создает вызовы не только для банкиров, но – в конечном итоге – и для регулятора. Прорыв в области IT создает новые риски другого уровня и совсем из других областей.