Надо сказать, что расчистка банковского сектора была объективной жизненной необходимостью. Если бы начало расчистки совпало с началом финансового кризиса, мог бы случиться «идеальный шторм». Но этого не произошло. И нам во многом повезло, что Банк России тогда начал этот очень сложный процесс. Конечно, если рассуждать с позиции прожитых лет, хотелось бы, чтобы оздоровление началось раньше. Тогда бы у нас и таких пиковых нагрузок не было. Все-таки одно дело, когда у тебя 20–30 отзывов лицензий в год, а другое – 70.