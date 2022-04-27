«Лучший инструмент сбережений сегодня – рублевый депозит»

– Ситуация, с которой мы столкнулись сейчас, совершенно беспрецедентна как для ВТБ, так и для всей банковской системы. В 2014–2015 гг. санкционное давление было ограниченным, под него попало небольшое число организаций. По большому счету крупные банки и вся финансовая отрасль тогда сильно задеты не были. Санкции не привели к блокировке наших счетов и имущества за границей, потере технологий или закрытию дочерних компаний. Пандемия внесла больше напряжения. Тогда угроза была совершенно неизвестна, было страшновато, если честно. Но это был другой кризис – мы боролись за жизнь и здоровье сотрудников, клиентов, за непрерывность нашей деятельности.