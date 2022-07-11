«Доллар по 50 – не наша новая реальность»

В день интервью в Москве была страшная духота, но министр остался в пиджаке и галстуке. Движение в сторону непринужденной беседы было сложным. После 24 февраля власти с другой мерой стали подходить к каждому сказанному слову: надо быть готовым, что любой тезис интерпретируют против тебя, в том числе через анонимные Telegram-каналы. История про таксиста министра немного расслабила, но взвешивать от этого свои слова меньше он не стал. В своей традиционной риторике Силуанов – впрочем, как всегда, – тверд и последователен. «Бюджетные правила – хорошая штука», – шутит министр, рассуждая о пользе, которую они принесли в контексте прогнозируемости курса. В судьбу доллара по 50 руб., несмотря на заморозку системы правил, Силуанов не верит. В момент, когда он это говорил, курс был на многолетних минимумах, а уже на следующий день начался его стремительный отскок.