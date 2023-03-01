«Ситуацию прошлого года надо в учебники по банковскому делу записывать»

Совкомбанк стал первым крупным частным банком, который попал под жесткие санкции стран Запада: банк лишился огромных активов, возможности привлекать средства иностранных партнеров и похоронил планы международного IPO. Но, по словам совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, финансовые результаты за 2022 г. оказались гораздо лучше собственных пессимистичных прогнозов. В интервью «Ведомостям» банкир рассказал также о том, как и за счет чего банковский сектор справился с кризисом, что нужно, чтобы российский финтех и дальше оставался передовым, как изменилось автокредитование с падением продаж и почему льготную ипотеку отменить не получится.