«Система регистрации внебиржевых сделок, которая создана в России, уникальна»

После введения санкций Россия столкнулась с задачей создания независимых от недружественных стран ценовых индикаторов на ключевые сырьевые ресурсы. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) претендует на то, что ее статистика по биржевым и внебиржевым сделкам достаточно полна и адекватна, чтобы на ее базе формировать подобные индексы цен. Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в интервью «Ведомостям» рассказал, как геополитическая ситуация в 2022 и 2023 гг. влияет на торги по различным сырьевым товарам, а также о том, почему он не видит пока потребности рынка в цифровых активах.