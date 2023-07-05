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«Альтернативы юаню не видим»

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев про трансформацию в крупнейшем частном банке России
Михаил Кузнецов
Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев / Александр Кряжев / РИА Новости

Банковская система вслед за российской экономикой переживает трансформацию в ускоренном режиме – дедолларизация заставляет искать альтернативы в юане, дирхаме и рупии. А уход западных инвесторов уменьшает аппетиты инвестиционных отделений банков, смещая их фокус вглубь страны в поисках более скромных, чем раньше, IPO. Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал «Ведомостям», как крупнейший российский частный банк встраивается в ритм трансформации: в частности, почему крупные банки не будут вскармливать банки поменьше и вряд ли будут активно развивать продукты в дружественных валютах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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