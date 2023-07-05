«Альтернативы юаню не видим»

Банковская система вслед за российской экономикой переживает трансформацию в ускоренном режиме – дедолларизация заставляет искать альтернативы в юане, дирхаме и рупии. А уход западных инвесторов уменьшает аппетиты инвестиционных отделений банков, смещая их фокус вглубь страны в поисках более скромных, чем раньше, IPO. Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев рассказал «Ведомостям», как крупнейший российский частный банк встраивается в ритм трансформации: в частности, почему крупные банки не будут вскармливать банки поменьше и вряд ли будут активно развивать продукты в дружественных валютах.