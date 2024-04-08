Роман Макаров: «IPO – это взрослый шаг компании, готовой к изменениям»

Крупнейшая по выдачам и прибыли микрофинансовая компания (МФК) «Займер» размещает акции на Московской бирже на 3 млрд руб. Благодаря дисконту стоимость МФК по итогам размещения может составить 23,5–27 млрд руб. Справедливая оценка, по словам экспертов, близка к 40–45 млрд руб. Сделка пройдет в формате cash out, т. е. все привлеченные средства уйдут единственному акционеру. Это не помешает выполнить цели IPO, рассказал «Ведомостям» генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров: с помощью публичности МФК будет легче купить конкурентов и запустить программу мотивации менеджмента.