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Роман Макаров: «IPO – это взрослый шаг компании, готовой к изменениям»

Генеральный директор МФК «Займер» о том, как компания с помощью IPO останется лидером и купит конкурентов
Михаил Кузнецов
Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров/ Пресс-служба компании

Крупнейшая по выдачам и прибыли микрофинансовая компания (МФК) «Займер» размещает акции на Московской бирже на 3 млрд руб. Благодаря дисконту стоимость МФК по итогам размещения может составить 23,5–27 млрд руб. Справедливая оценка, по словам экспертов, близка к 40–45 млрд руб. Сделка пройдет в формате cash out, т. е. все привлеченные средства уйдут единственному акционеру. Это не помешает выполнить цели IPO, рассказал «Ведомостям» генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров: с помощью публичности МФК будет легче купить конкурентов и запустить программу мотивации менеджмента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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