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Сергей Хотимский: «Банки мы всегда покупали выгодно»

Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка о вызовах в период высоких ставок и консервативной кредитной политики
Екатерина Литова
Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский
Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский / Евгений Разумный / Ведомости

Пожалуй, каждый новый год в России уже можно считать годом вызовов – по крайней мере, для экономики, населения и компаний вызовы не прекращаются практически с 2020 г. И каждый год они преодолеваются, экономика крепнет, граждане уже не бегут в панике каждый раз снимать деньги со вкладов, а бизнес становится все более устойчивым. Но в этом году ему тяжело как никогда: более полугода компании работают при рекордной ключевой ставке 21%. Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский более чем за 20 лет своего опыта не припомнит периода, когда бизнесу было бы труднее, чем сейчас, делится он в интервью «Ведомостям». Заемщикам тяжело – в момент, когда им больше всего нужна банковская поддержка, сами банки вынуждены достаточно консервативно проводить свою кредитную политику, говорит банкир. Хотимский также рассказал в интервью, на какие сегменты бизнеса сейчас ставит группа, как он смотрит на регулирование ЦБ, а также почему считает свою работу самой лучшей в мире.

– Многие представители банковской отрасли говорили, что этот год будет сложным. Ключевая ставка держится на высоком уровне давно, рынок не ждет снижения раньше середины года. Насколько сложные сейчас условия для ведения банковского бизнеса?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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