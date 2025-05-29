Сергей Хотимский: «Банки мы всегда покупали выгодно»

Пожалуй, каждый новый год в России уже можно считать годом вызовов – по крайней мере, для экономики, населения и компаний вызовы не прекращаются практически с 2020 г. И каждый год они преодолеваются, экономика крепнет, граждане уже не бегут в панике каждый раз снимать деньги со вкладов, а бизнес становится все более устойчивым. Но в этом году ему тяжело как никогда: более полугода компании работают при рекордной ключевой ставке 21%. Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский более чем за 20 лет своего опыта не припомнит периода, когда бизнесу было бы труднее, чем сейчас, делится он в интервью «Ведомостям». Заемщикам тяжело – в момент, когда им больше всего нужна банковская поддержка, сами банки вынуждены достаточно консервативно проводить свою кредитную политику, говорит банкир. Хотимский также рассказал в интервью, на какие сегменты бизнеса сейчас ставит группа, как он смотрит на регулирование ЦБ, а также почему считает свою работу самой лучшей в мире.