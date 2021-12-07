Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Заложники экосистемы: что мешает развиваться финтеху

Сооснователь SDVentures Дмитрий Волков – о разнице российского и зарубежного финансового рынка
Дмитрий Волков , серийный предприниматель и инвестор, сооснователь SDVentures

Финтех во всем мире расцветает благодаря не только открытию криптовалюты, но и радикальным изменениям в индустрии платежей и управления финансами. На смену консервативному, медленному, как трактор, и сложному управлению финансами пришли сверхбыстрые дешевые мобильные платформы и онлайн-банки. Капитализация вчерашних финтех-стартапов зашкаливает. Revolut, созданный выходцем из России Николаем Сторонским, недавно стал одним из самых дорогих финтех-стартапов Великобритании. Инвесторы оценили компанию в $33 млрд. Шведский платежный сервис Klarna оценили более чем в $45 млрд. А самым дорогим американским стартапом стал платежный сервис Stripe с капитализацией $95 млрд. А что в России?

По капитализации новых финтех-компаний Россия отстает. Единорогов почти нет, и этому есть несколько причин. Дело в том, что западные финтех-компании ориентируются на глобальный мировой рынок, в то время как российские ограничены своей экосистемой. Венчурный рынок здесь маленький. К тому же российские стратеги быстро раскупают все, что имеет значительную перспективу на внутреннем рынке. Большинство новых сервисов вместо того, чтобы стать самостоятельной быстро растущей компанией по примеру западных коллег, интегрируются в экосистему российских банков. Новички недолго остаются самостоятельными.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных