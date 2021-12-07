Заложники экосистемы: что мешает развиваться финтеху

Заложники экосистемы: что мешает развиваться финтехуСооснователь SDVentures Дмитрий Волков – о разнице российского и зарубежного финансового рынка
Финтех во всем мире расцветает благодаря не только открытию криптовалюты, но и радикальным изменениям в индустрии платежей и управления финансами. На смену консервативному, медленному, как трактор, и сложному управлению финансами пришли сверхбыстрые дешевые мобильные платформы и онлайн-банки. Капитализация вчерашних финтех-стартапов зашкаливает. Revolut, созданный выходцем из России Николаем Сторонским, недавно стал одним из самых дорогих финтех-стартапов Великобритании. Инвесторы оценили компанию в $33 млрд. Шведский платежный сервис Klarna оценили более чем в $45 млрд. А самым дорогим американским стартапом стал платежный сервис Stripe с капитализацией $95 млрд. А что в России?
По капитализации новых финтех-компаний Россия отстает. Единорогов почти нет, и этому есть несколько причин. Дело в том, что западные финтех-компании ориентируются на глобальный мировой рынок, в то время как российские ограничены своей экосистемой. Венчурный рынок здесь маленький. К тому же российские стратеги быстро раскупают все, что имеет значительную перспективу на внутреннем рынке. Большинство новых сервисов вместо того, чтобы стать самостоятельной быстро растущей компанией по примеру западных коллег, интегрируются в экосистему российских банков. Новички недолго остаются самостоятельными.