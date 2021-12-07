Заложники экосистемы: что мешает развиваться финтеху

По капитализации новых финтех-компаний Россия отстает. Единорогов почти нет, и этому есть несколько причин. Дело в том, что западные финтех-компании ориентируются на глобальный мировой рынок, в то время как российские ограничены своей экосистемой. Венчурный рынок здесь маленький. К тому же российские стратеги быстро раскупают все, что имеет значительную перспективу на внутреннем рынке. Большинство новых сервисов вместо того, чтобы стать самостоятельной быстро растущей компанией по примеру западных коллег, интегрируются в экосистему российских банков. Новички недолго остаются самостоятельными.