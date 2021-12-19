Каковы основные риски на фондовом рынке и как их избежать

Банк России отчитался, что в III квартале количество розничных инвесторов в стране достигло 17,1 млн человек (на 15% больше показателя II квартала). Новички, приходя на фондовый рынок, сталкиваются с определенными рисками. Многие из них считают, что основной риск – резкое обрушение стоимости акций. Бумаги действительно могут резко изменять свою динамику, и не всегда частный инвестор может грамотно отреагировать на это. Но заранее определить, как и на каком уровне нужно фиксировать убытки, если ожидания не оправдаются, инвестор может. То есть рыночный риск – управляемый риск. И на самом деле не самый страшный.