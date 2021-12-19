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Каковы основные риски на фондовом рынке и как их избежать

При грамотном подходе множеством рисков можно управлять
Григорий Сосновский , директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций»

Банк России отчитался, что в III квартале количество розничных инвесторов в стране достигло 17,1 млн человек (на 15% больше показателя II квартала). Новички, приходя на фондовый рынок, сталкиваются с определенными рисками. Многие из них считают, что основной риск – резкое обрушение стоимости акций. Бумаги действительно могут резко изменять свою динамику, и не всегда частный инвестор может грамотно отреагировать на это. Но заранее определить, как и на каком уровне нужно фиксировать убытки, если ожидания не оправдаются, инвестор может. То есть рыночный риск – управляемый риск. И на самом деле не самый страшный.

Часто потери капитала происходят еще до того, как Джером Пауэлл, объявляя о повышении ставки ФРС, обрушивает фондовые рынки. До таких рисков многие инвесторы даже не добираются. Риски фондового рынка можно разделить на две группы: риск выбора контрагента и риск управления капиталом.

Риск выбора контрагента

Риски первой группы видятся более чем управляемыми – их можно свести к близкой к нулю погрешности.

Казалось бы, мир полон информации: рейтинги, отзывы, множество статей. Биржа активно рейтингует брокеров по оборотам, количеству клиентов, количеству операций. При этом каждый год, и каждый месяц, и, скорее всего, каждый день находится группа инвесторов, которым эти цифры и знакомые имена приходятся не по душе. Некоторые инвесторы уже на стадии выбора брокера устраивают своим деньгам марафон: что быстрее закончится – желание торговать или существование брокера. Каким-то непонятным образом выбираются форекс-дилеры, компании с регистрацией в крайне экзотичных юрисдикциях без наличия регулятора и т. д. Результат инвестиций в таких компаниях немного предсказуем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных