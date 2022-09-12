FATF готовится ужесточить требования к государствам-членам в части прозрачности бизнеса

Со стороны наших наиболее враждебных оппонентов постоянно звучат призывы исключить Россию из этой организации, членом которой Россия является с 2003 года. В этом году FATF ограничила роль РФ в своих структурах (российские члены организации больше не смогут занимать руководящие должности или принимать участие в консультативных советах, участвовать в принятии стандартов, в экспертной оценке), но о включении нашей страны в «черные списки» FATF речи пока не идет. Если вышеозначенные новые походы FATF начнут активно применять и «примерять» к нашей стране (судя по всему, в полной мере они начнут применяться не позже 2023 г.), то на фоне закрытия некоторыми российскими финансовыми организациями и иными бизнес-структурами информации, в том числе о своих бенефициарах, это может привести к увеличению числа аргументов в руках наших противников, выступающих за внесение России в «черный список» FATF. И это по совокупным последствиям как для российской финансовой системы, так и для экономики в целом будет гораздо хуже, чем включение в санкционные списки отдельных компаний (или их руководителей), даже самых крупных.