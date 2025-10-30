Пределы выбора

Решение Минцифры об упрощении порядка перехода между страховщиками через «Госуслуги» вновь вынуждает вернуться к этому вопросу. С конца сентября на портале доступны новые сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Речь идет, в частности, о выборе инвестиционного портфеля в управляющей компании ВЭБ.РФ, переводе средств между СФР и НПФ, переводе из одного НПФ в другой и досрочном переходе между любыми страховщиками. Для операций необходима усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно бесплатно оформить в приложении при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».