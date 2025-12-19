Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Вкладывают роботы

Как алгоритмы становятся персональным инвестиционным стратегом
Александр Казаков , управляющий директор в департаменте брокерского обслуживания, ВТБ

Рынок капитала сегодня – это не просто торги на бирже. Это гигантский, непрерывно генерируемый массив данных: финансовые отчеты, новостные потоки, аналитика, настроения в соцсетях, макростатистика. Человеческий мозг физически не способен обрабатывать этот «информационный шум» для быстрого принятия инвестиционных решений. Инвестор сталкивается с парадоксом: информации – избыток, времени – дефицит. На этом фоне сервисы автоследования с ИИ становятся не просто удобным, а необходимым инструментом для инвестирования и на международном, и на российском рынках.

Широкое распространение автотрейдинга началось с изначально небольших робоэдвайзеров на специализированных американских платформах Betterment и Wealthfront. Они позволили автоматизировать инвестиции через алгоритмические портфели. Следующий шаг в применении ИИ в инвестициях сделали крупные игроки. Хедж-фонд Renaissance Technologies десятилетиями использует машинное обучение для поиска неочевидных рыночных паттернов. BlackRock внедряет систему Aladdin, которая анализирует риски и моделирует сценарии. Платформы используют машинное обучение для корректировки стратегий под рыночные условия, оценивая волатильность актива, ликвидность, а также корреляцию с портфелем пользователя. ИИ анализирует профиль инвестора и формирует под его параметры свои сигналы. Алгоритм не просто выбирает акции – он адаптирует стратегию под меняющиеся условия, делая то, на что у команды аналитиков ушли бы недели.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её