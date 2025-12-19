Вкладывают роботы

Широкое распространение автотрейдинга началось с изначально небольших робоэдвайзеров на специализированных американских платформах Betterment и Wealthfront. Они позволили автоматизировать инвестиции через алгоритмические портфели. Следующий шаг в применении ИИ в инвестициях сделали крупные игроки. Хедж-фонд Renaissance Technologies десятилетиями использует машинное обучение для поиска неочевидных рыночных паттернов. BlackRock внедряет систему Aladdin, которая анализирует риски и моделирует сценарии. Платформы используют машинное обучение для корректировки стратегий под рыночные условия, оценивая волатильность актива, ликвидность, а также корреляцию с портфелем пользователя. ИИ анализирует профиль инвестора и формирует под его параметры свои сигналы. Алгоритм не просто выбирает акции – он адаптирует стратегию под меняющиеся условия, делая то, на что у команды аналитиков ушли бы недели.