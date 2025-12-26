Концепция войны

Концепция войныУкраинский бизнес в 2025 году открыл правовой фронт противостояния с Россией
Четвертый год СВО на Украине ознаменовался открытием нового фронта – правового. Причем в Нидерландах. Главной жертвой стал «Газпром», активы которого в стране смогли арестовать сразу четыре украинские компании – сельскохозяйственная «Жнива», УК «Славутич-инвест», добытчик гранита «Автодоркомплект» и энергогруппа ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова. Под арест подпали принадлежащие «Газпрому» 50% в Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, активы оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport и проч.
Украинские структуры, лишившиеся активов на занятых Россией территориях, предприняли попытки возродить правовую концепцию alter ego, применявшуюся испокон веков в ходе войн: госкомпанию в некоторых случаях можно считать «вторым я» государства и взыскать ее активы по долгам страны. Она перестала широко использоваться только после Второй мировой, когда многие государства пришли к выводу о преобладании права человека на собственность над правом одного государства изъять собственность граждан другого, с которым оно находится в состоянии войны.
На самой Украине позицию о юрлице как alter ego государства летом 2022 г. высказал Верховный суд, когда до высшей инстанции дошла многолетняя тяжба ВЭБ.РФ за акции экспроприированного Киевом Проминвестбанка. Высшая инстанция решила, что ВЭБ является «вторым я» России, имуществом которого государство распоряжается как своим, соответственно, на его активы на территории Украины может быть обращено взыскание по долгам Москвы.
Украинские истцы не случайно ищут нестандартные пути, поскольку обратить взыскание на собственные активы Российской Федерации без ее явного или подразумеваемого согласия не позволяет юрисдикционный иммунитет. Впрочем, голландские инстанции хоть и с уважением отнеслись ко мнению Верховного суда Украины, но указали на его внутренний порок: если компания = государство, тогда и на ее активы распространяется суверенный иммунитет. Если следовать логике украинских истцов, можно дойти до правового абсурда, когда к ответственности по долгам частного инвестора будут привлекать объект инвестирования – саму компанию.
По этой причине часть арестов была снята. Но не все, поскольку «Автодоркомплект» настаивает, что его дело принципиально отличается от остальных. Компания не пытается признать «Газпром» alter ego России, основание для ее требований – совершение правонарушения группой лиц, за которое они несут солидарную ответственность в соответствии с законодательством Украины. «Автодоркомплект» обвиняет «Газпром» в «сознательной и добровольной финансовой, материальной и логистической поддержке» СВО, а также в «поддержке хищения и перераспределения» государственных и частных активов на занятых Россией территориях.
Окончательное решение по этому делу нидерландский суд вынесет уже, вероятно, в 2026 г., и шансы украинской структуры, увы, ненулевые. Суды других стран ранее уже обращали взыскание на активы госкомпаний, если они оказывались «удлиненной рукой» государства – например, действовали под его полным контролем или осуществляли некоторые суверенные публичные функции. Если имущество принадлежит государству, но используется в коммерческих целях, то на него тоже может быть обращено взыскание. Наконец, неблагоприятный для России и «Газпрома» исход не исключен просто в силу политических потребностей, которые порой приводят к появлению самых неожиданных, внутренне противоречивых, но отвечающих конкретной практической задаче юридических теорий.