Концепция войны

Окончательное решение по этому делу нидерландский суд вынесет уже, вероятно, в 2026 г., и шансы украинской структуры, увы, ненулевые. Суды других стран ранее уже обращали взыскание на активы госкомпаний, если они оказывались «удлиненной рукой» государства – например, действовали под его полным контролем или осуществляли некоторые суверенные публичные функции. Если имущество принадлежит государству, но используется в коммерческих целях, то на него тоже может быть обращено взыскание. Наконец, неблагоприятный для России и «Газпрома» исход не исключен просто в силу политических потребностей, которые порой приводят к появлению самых неожиданных, внутренне противоречивых, но отвечающих конкретной практической задаче юридических теорий.