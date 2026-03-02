Страховка от ИИ

2025 год стал моментом, когда искусственный интеллект (ИИ) окончательно вышел из статуса экспериментальной технологии и превратился в повседневный инструмент как для частных лиц, так и для бизнеса. Эйфория сменилась более трезвой оценкой реальных эффектов. Разговор все чаще идет не о возможностях, а о рисках – и далеко не только о кибербезопасности и мошенничестве.