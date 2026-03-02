Газета
Страховка от ИИ

Страховка от ИИ

Бизнес начинает осознавать искусственный интеллект как риск
Сергей Бирюков , директор лаборатории «Центр изучения евразийского пространства» СИУ-РАНХиГС, Новосибирск

2025 год стал моментом, когда искусственный интеллект (ИИ) окончательно вышел из статуса экспериментальной технологии и превратился в повседневный инструмент как для частных лиц, так и для бизнеса. Эйфория сменилась более трезвой оценкой реальных эффектов. Разговор все чаще идет не о возможностях, а о рисках – и далеко не только о кибербезопасности и мошенничестве.

ИИ активно поддерживается на самом высоком уровне. Президент Владимир Путин говорит о необходимости мирового лидерства страны в сфере применения ИИ. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивает потенциал технологии для роста эффективности целых отраслей экономики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечает возможности ИИ для развития финансовой системы. Минцифры готовит эксперименты по внедрению генеративного ИИ в госуправление.

