Годовое собрание «Интер РАО»
Акционеры переизбрали совет директоров и утвердили дивиденды
В Москве прошло годовое собрание акционеров «Интер РАО»
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Акционеры «Интер РАО» утвердили решение о выплате дивидендов за 2016 г. на общую сумму 15,33 млрд руб. Выплата на акцию составит 0,146819923371648 руб.
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Участник собрания
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Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20 июня. Выплаты будут завершены к 25 июля
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Независимый директор «Интер РАО» Андрей Бугров (старший вице-президент «Норникеля»)
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Акционеров на собрание пришло не много, но кворум достигнут
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Независимые директора Елена Сапожникова, Александр Локшин, Андрей Бугров, предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук и независимый директор Рональд Джеймс Поллетт (слева направо)
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После краха «Пересвета» компания поменяла структуру депозитного портфеля в пользу топ-банков, сообщил Ковальчук на собрании
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Акционеры «Интер РАО» переизбрали совет директоров компании. В него вошли все действующие директора. В их числе и покинувший недавно пост замглавы «Ростеха» руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
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«Интер РАО» не видит смысла покупать отдельную электростанцию, ответил предправления компании Борис Ковальчук (на фото в центре) на вопрос о возможности покупки Рефтинской ГРЭС «Энел Россия». «Покупать отдельно взятую станцию, у нас такого в стратегии нет, но комплексно посмотреть, оценить, мы готовы», – отметил топ-менеджер
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Чистая прибыль компании по МСФО за 2016 г. – 61,3 млрд руб. Таким образом, на дивиденды компания направит 25% чистой прибыли
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Голосовать акционерам предлагалось по старинке. Электронного голосования не было
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