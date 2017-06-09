Годовое собрание «Интер РАО»

Максим Стулов / Ведомости

«Интер РАО» не видит смысла покупать отдельную электростанцию, ответил предправления компании Борис Ковальчук (на фото в центре) на вопрос о возможности покупки Рефтинской ГРЭС «Энел Россия». «Покупать отдельно взятую станцию, у нас такого в стратегии нет, но комплексно посмотреть, оценить, мы готовы», – отметил топ-менеджер



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