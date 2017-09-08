Эмоции Московского финансового форума
Все переживания участников в объективе фотографа «Ведомостей»
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин
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Предправления Сбербанка Герман Греф
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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Президент РСПП Александр Шохин
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Министр финансов Антон Силуанов
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Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в России Екатерина Трофимова
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Глава постоянного представительства Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла
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Премьер-министр Дмитрий Медведев
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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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