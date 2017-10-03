Что такое ICO и как оно работает
С начала года с помощью криптовалют привлечено $2,3 млрд против $100 млн в 2016 году
Новый способ привлечения капитала – первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) – пользуется огромной популярностью в этом году. Только в III квартале компании привлекли с его помощью рекордные $1,32 млрд, пишет The Wall Street Journal. Вот ответы на самые распространенные вопросы о том, что же это такое
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1. Что это? ICO позволяет стартапам привлекать финансирование в обход традиционных рынков капитала, напоминая смесь первичного размещения акций на бирже (IPO) и краудфандинга. В основном стартапы продают собственную виртуальную валюту, или токены, которые можно потратить на их услуги.
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2. Как это работает? В ходе ICO компания просто создает и продает новую криптовалюту. Это возможно благодаря тому, что оригинальная цифровая валюта биткойн имеет открытый исходный код. Поэтому любой желающий может скопировать его для создания токенов
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3. О какой сумме идет речь? С начала года проведено 172 ICO на $2,27 млрд, согласно Token Report, против примерно $100 млн в 2016 г. В основном инвесторы используют для покупки токенов биткойны или другую криптовалюту – Ethereum. Для сравнения: в III квартале стартапы привлекли $1,32 млрд путем ICO, а с помощью венчурных инвесторов – $1,41 млрд, по данным CB Insights
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4. Какого размера достигают ICO? Крупнейшее ICO провел стартап Protocol Labs, разрабатывающий ни много ни мало межпланетную файловую систему (InterPlanetary File System). Он привлек $262 млн. До этого года рекордным было ICO венчурного фонда DAO на $152 млн, но треть тех денег похитили хакеры
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5. Какие компании проводят ICO? В основном технологические. Особенно те, что связаны с криптовалютами. Поэтому людям из других отраслей непросто понять, чем они занимаются. Хотя Paquarium привлекла $620 000 на строительство гигантского аквариума, а фермерское хозяйство «Экосистемы Колионово» в Московской области – более $500 000 на собственное развитие
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6. Как принять участие в ICO? Для этого необходимо иметь криптовалюту (биткойны, эфириумы и др.) и цифровой кошелек. В основном фирмы проводят ICO через собственные сайты, условия размещения у них различаются. Впоследствии токены можно приобрести и на вторичном рынке, но волатильность там может быть высокой, а ликвидность – низкой
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7. Что нужно компании для проведения ICO? Необходимо иметь верный код, привлекательную для инвесторов историю и немного удачи. С точки зрения бизнеса и чтобы в будущем не оставить инвесторов с носом, хорошо бы еще иметь готовый продукт и обоснованные планы по его монетизации, однако не все проводящие ICO стартапы могут этим похвастаться
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8. Как отличить легальное ICO от мошенничества? Самый простой признак – информация. Чем меньше деталей предоставлено, тем выше вероятность аферы. Стоит понимать, кто владеет стартапом, есть ли у него готовый продукт, внешние советники, юрисконсульт. Громкие заверения вроде «нас поддерживает крупный суверенный инвестфонд» при отсутствии конкретики – тревожный признак.
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9. Как на это смотрят регуляторы? Власти Китая и Южной Кореи недавно запретили ICO. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в июле заявила, что многие ICO должны регулироваться законами о ценных бумагах. 29 сентября она впервые предъявила обвинение в мошенничестве при проведении ICO. Минфин России до конца года хочет разработать закон о криптовалютах, Банк России выступил против использования криптовалют как денежных суррогатов
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10. Стоит ли участвовать в ICO? Даже если это не мошенничество, нет гарантий, что ICO окажется успешным. Часто ICO проводят люди, которые начали работать над своей идеей всего несколько недель или месяцев назад. Даже если у компании есть многообещающий продукт, хорошая команда и ей помогает знаменитость (как рекламировавший два ICO боксер Флойд Мейвезер – на фото), она все равно может провалиться. Поэтому нужно быть готовым к убыткам.
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По данным Smith & Crown на конец августа, в случаях, когда стоимость размещенных в этом году токенов выросла, они показали рост в среднем в 28 раз. В 10% случаев она снизилась, в 30% торговля ими не велась. Неудачные ICO привлекли около $300 млн, но эти токены подешевели в среднем на 40% после размещения
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