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Что такое ICO и как оно работает

С начала года с помощью криптовалют привлечено $2,3 млрд против $100 млн в 2016 году
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