Что такое ICO и как оно работает

Steve Marcus / Reuters

10. Стоит ли участвовать в ICO? Даже если это не мошенничество, нет гарантий, что ICO окажется успешным. Часто ICO проводят люди, которые начали работать над своей идеей всего несколько недель или месяцев назад. Даже если у компании есть многообещающий продукт, хорошая команда и ей помогает знаменитость (как рекламировавший два ICO боксер Флойд Мейвезер – на фото), она все равно может провалиться. Поэтому нужно быть готовым к убыткам.

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